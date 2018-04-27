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Yamaha: беспроводная акустика с функцией MusicCast


27.04.2018 10:30

 

 

Новинки от Yamaha – пара новых беспроводных акустических систем, два саундбара и сабвуфер, все с поддержкой мультирум-функции MusicCast.

 

Колонки MusicCast 20 и MusicCast 50 дают пользователям доступ к сервисам Spotify, Tidal, Qobuz и Deezer и воспроизводят по DLNA музыкальные файлы высокого разрешения (до 24 бит/192 кГц). Благодаря функции MusicCast Surround, громкоговорители можно подключить – не используя провода – к фирменным усилителям MusicCast, превращая их в тыловые surround-каналы в системе домашнего кинотеатра. Колонки также поддерживают Bluetooth и AirPlay; в дополнение к встроенному wi-fi имеется Ethernet разъём для более стабильного подключения. Владельцы Amazon Echo, Fire TV или Echo Show могут управлять новым колонками Yamaha с помощью голосовых команд; в будущем планируется добавить поддержку Google Assistant. Новинки заменят выпускаемые модели WX-010 и WX-030 и появятся в продаже в сентябре 2018 года. 

 

Саундбары MusicCast Bar 40 и MusicCast Bar 400 придут на смену YSP-1600 и дополнят существующие YSP-2700 и YSP-5600. Вместо технологии YSP (Yamaha Sound Projection) в них используется система обработки сигнала DTS Virtual:X , позволяющая создать эффект многоканальной системы конфигурации 7.1.4. В числе возможностей новых саундбаров встроенный wi-fi, поддержка MusicCast, Bluetooth, AirPlay, HDMI, оптический и 3,5 мм входные разъёмы, а также HDMI выход. Модель MusicCast Bar 40 имеет также выход для подключения сабвуфера, а 400-ая комплектуется отдельным беспроводным сабвуфером. 

 

Ещё одним полноценным членом фирменного мультирум-«семейства» станет сабвуфер MusicCast Sub 100 с 200-мм драйвером, мощностью 130 Вт и возможностью подключения к саундбару или усилителю – без проводов или через 3,5 мм разъём.

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