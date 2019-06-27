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Yamaha: домашний кинотеатр «из коробки» с 4K и MusicCast


27.06.2019 10:10

 

 

Компания Yamaha расширила ассортимент предлагаемых решений категории «домашний кинотеатр из коробки» (home-theater-in-a-box), представив два новых: системы YHT-4950U и YHT-5950U. В странах Европы новинки появятся в продаже в начале июля 2019 года.

 

Оба комплекта состоят из громкоговорителей правого, левого и центрального канала, двух тыловых колонок, активного сабвуфера и акустического кабеля для подключения системы к аудио-видео ресиверу. Обе новинки поддерживают Full 4K Ultra HD с HDR10 и Dolby Vision, а также подключение по Bluetooth.

 

«Старшая» модель YHT-5950U оснащена фирменной мультирум-технологией MusicCast, обеспечивающей доступ по Wi-Fi к стриминговым сервисам Spotify, Apple Music (через AirPlay 2), Pandora, Tidal, Deezer, Napster и Qobuz, а также к интернет-радио SiriusXM. Кроме того, YHT-5950U поддерживает возможность голосового управления посредством персональных помощников Siri, Google или Alexa. Apple AirPlay 2 позволяет передавать контент, скачиваемый из Apple Music, с iPhone, iPad, HomePod и Mac на многочисленные устройства Yamaha, а также другие колонки с поддержкой AirPlay 2. Благодаря функции MusicCast Surround владелец может заменить входящие в комплект YHT-5950U проводные тыловые колонки парой Yamaha MusicCast 20.

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