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Yamaha и Emotiva на выставке MHES 2017


07.11.2017 11:20

 

 

Компания Simple Distribution привезёт на выставку Moscow High End Show 2017 флагманские акустические системы Yamaha. 

 

На стенде Simple Distribution, одного из официальных партнёров Yamaha Music Russia на территории Российской Федерации, будет представлена модель NS-5000. По мнению специалистов, выпуск этой акустической системы символизирует возвращение бренда Yamaha в сегмент High End аудио. Трёхполосные полочные громкоговорители созданы на базе легендарных мониторов NS-1000M, пик популярности которых пришёлся на 1970-1980-е годы. Вместе с тем, NS-5000, хотя и имеют большое сходство со своими предшественниками, являются яркими представителями современного высокотехнологичного аудио мира. Колонки будут демонстрироваться на подставках SPS-5000.

 

Помимо продукции Yamahа, на стенде Simple Distribution можно будет услышать акустические системы Magnat – напольные громкоговорители Signature 1100 и полочники Humidor.

 

Часть экспозиции будет посвящена продукции Emotiva (США). Дистрибьютор покажет усилители мощности XPA-2 GEN3 и A-150 и стерео предусилители XSP-1 и PT-100.

 

Выставка Moscow High End Show 2017 пройдёт в отеле Holiday Inn на Симоновском валу с 10 по 12 ноября.

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