На стенде Simple Distribution, одного из официальных партнёров Yamaha Music Russia на территории Российской Федерации, будет представлена модель NS-5000. По мнению специалистов, выпуск этой акустической системы символизирует возвращение бренда Yamaha в сегмент High End аудио. Трёхполосные полочные громкоговорители созданы на базе легендарных мониторов NS-1000M, пик популярности которых пришёлся на 1970-1980-е годы. Вместе с тем, NS-5000, хотя и имеют большое сходство со своими предшественниками, являются яркими представителями современного высокотехнологичного аудио мира. Колонки будут демонстрироваться на подставках SPS-5000.