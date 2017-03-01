Yamaha: интеграция с Amazon Alexa

01.03.2017 12:26 Yamaha объявила о грядущей интеграции с цифровым персональным помощником Amazon Alexa. Осенью 2017 года станет возможным использовать голосовое управление для работы с линейкой беспроводных мультирум-решений Yamaha MusicCast. В неё входят аудио- и видео ресиверы, стерео ресиверы, акустические системы и др. Ими можно будет управлять с помощью любы устройств с поддержкой Alexa: Amazon Echo, Amazon Echo Dot, Amazon Tap и Amazon Fire TV. Yamaha утверждает, что модели из серии MusicCast уже сейчас можно использовать для воспроизведения аудио, источником которого является Amazon Echo Dot, благодаря наличию у них выхода Bluetooth. Инструкция с перечнем шагов для активации функции голосового управления через приложение Alexa app есть на официальном сайте Yamaha. Связанные новости: Интегрированная аудиосистема Yamaha ISX-800 - 26.10.2011 17:00 AV-ресиверы премиум-класса Yamaha Aventage - 05.08.2011 17:00 Вернуться к списку новостей