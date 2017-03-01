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Yamaha: интеграция с Amazon Alexa


01.03.2017 12:26

 

 

Yamaha объявила о грядущей интеграции с цифровым персональным помощником Amazon Alexa. Осенью 2017 года станет возможным использовать голосовое управление для работы с линейкой беспроводных мультирум-решений Yamaha MusicCast. В неё входят аудио- и видео ресиверы, стерео  ресиверы, акустические системы и др. Ими можно будет управлять с помощью любы устройств с поддержкой Alexa: Amazon Echo, Amazon Echo Dot, Amazon Tap и Amazon Fire TV. 

 

Yamaha утверждает, что модели из серии MusicCast уже сейчас можно использовать для воспроизведения аудио, источником которого является Amazon Echo Dot, благодаря наличию у них выхода Bluetooth. Инструкция с перечнем шагов для активации функции голосового управления через приложение Alexa app есть на официальном сайте Yamaha.

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