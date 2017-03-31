Домашняя техника Yamaha: новая серия AV-ресиверов RX-V83

31.03.2017 14:11 Компания Yamaha объявила о выпуске новой линейки многоканальных AV-ресиверов RX-V83. Все новые модели, а их четыре, совместимы с фирменной платформой MusicCast, благодаря которой компоненты Yamaha можно объединить в домашнюю локальную сеть. Новые Yamaha RX-V683, RX-V583, RX-V483 и RX-V383 пополнят ассортимент аудио-видео ресиверов в среднем ценовом диапазоне. Все модели поддерживают форматы Dolby Vision, 4K Ultra HD и HDR; более дорогие 7.2-канальные RX-V583 и RX-V683 обеспечивают поддержку Dolby Atmos и DTS:X; 5.1-канальные RX-V383 и RX-V483 – Dolby TrueHD и DTS Master Audio. Все новые ресиверы имеют встроенный Bluetooth и возможность подключения пары Bluetooth-наушников (последняя функция недоступна для RX-V383). RX-V683 оснащён встроенным MM-фонокорректором. Фирменная технология YPAO (Yamaha Parametric Acoustic Optimiser) позволяет осуществлять автоматическую калибровку акустических систем. Её более продвинутая версия YPAO-RSC (Reflected Sound Control), используемая в «старшей» модели RX-V683, устраняет нежелательные последствия отражений в помещениях сложной конфигурации. В Европе продажи новых ресиверов Yamaha начнутся в мае (RX-V383 и RX-V483) и июне (RX-V583 и RX-V683). Связанные новости: Yamaha: интеграция с Amazon Alexa - 01.03.2017 10:00 Вернуться к списку новостей