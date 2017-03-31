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Yamaha: новая серия AV-ресиверов RX-V83


31.03.2017 14:11

 

 

Компания Yamaha объявила о выпуске новой линейки многоканальных AV-ресиверов RX-V83. Все новые модели, а их четыре, совместимы с фирменной платформой MusicCast, благодаря которой компоненты Yamaha можно объединить в домашнюю локальную сеть.

 

Новые Yamaha RX-V683, RX-V583, RX-V483 и RX-V383 пополнят ассортимент аудио-видео ресиверов в среднем ценовом диапазоне. Все модели поддерживают форматы Dolby Vision, 4K Ultra HD и HDR; более дорогие 7.2-канальные RX-V583 и RX-V683 обеспечивают поддержку Dolby Atmos и DTS:X; 5.1-канальные RX-V383 и RX-V483 – Dolby TrueHD и DTS Master Audio. 

 

Все новые ресиверы имеют встроенный Bluetooth и возможность подключения пары Bluetooth-наушников (последняя функция недоступна для RX-V383). RX-V683 оснащён встроенным MM-фонокорректором.

 

Фирменная технология YPAO (Yamaha Parametric Acoustic Optimiser) позволяет осуществлять автоматическую калибровку акустических систем. Её более продвинутая версия YPAO-RSC (Reflected Sound Control), используемая в «старшей» модели RX-V683, устраняет нежелательные последствия отражений в помещениях сложной конфигурации.

 

В Европе продажи новых ресиверов Yamaha начнутся в мае (RX-V383 и RX-V483) и июне (RX-V583 и RX-V683).

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