05.06.2019 10:45

Ряд устройств Yamaha с мультирум-технологией MusicCast получат поддержку Google Actions, Apple AirPlay2 и бесплатного аккаунта на Spotify, а также поддержку технологии HDMI eARC. Новые возможности появятся в ближайшее время, когда будет выпущено очередное обновление программного обеспечения.

Компоненты Yamaha уже поддерживают стриминговые сервисы Pandora, SiriusXM Internet Radio, Deezer, TIDAL и Napster, способны воспроизводить звук в высоком разрешении из интернета или домашней аудиоколлекции, подключаются по Wi-Fi и Bluetooth и могут управлять голосовом с помощью ассистента Alexa. Благодаря поддержке Google Actions у потребителей появится возможность голосового управления совместимыми устройствами Yamaha и через Google Assistant. Компоненты с AirPlay2 «на борту» можно будет объединять в домашнюю систему; сразу несколько пользователей смогут добавлять треки в плейлист Apple Music. Кроме того, AirPlay 2 позволит всем пользователям, имеющим доступ к локальному Wi-Fi, в реальном времени управлять совместным плейлистом (например, во время вечеринки). Управление воспроизведением будет осуществляться через интерфейс приложения или голосом, через Siri.

Поддержка eARC – возможность, которая будет добавлена в ресиверы 2017 и 2018 годов выпуска – позволит воспроизводить звук в форматах Dolby TrueHD, DTS-HD, Dolby Atmos и DTS:X.

Обновление коснётся беспроводных колонок MusicCast 20 и MusicCast 50, саундбара MusicCast BAR 400, AV-ресиверов RX-A серии /80, RX-V серии /85 и RX-S602, многоканального предусилителя CX-A5200 и потокового усилителя XDA-QS5400 MusicCast а также винилового проигрывателя MusicCast VINYL 500. Полный список устройств опубликован на официальном сайте Yamaha Music.