Осенью 2017 года Yamaha планирует выпустить спикерфон YVC-1000MS, предназначенный для корпоративного использования. Новинка недавно прошла необходимые тесты и получила сертификацию «Skype для бизнеса».

Гибкое расширяемое решение, YVC-1000MS разработана специально для переговорных и конференц-залов большой площади, а также для удалённого обучения. Устройство имеет разделённые микрофон и динамик и систему адаптивного шумоподавления. Оно легко подключается к смартфону по Bluetooth, и может подсоединяться к приложению Skype for Business через USB.