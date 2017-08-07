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Yamaha YVC-1000MS: спикерфон с сертификацией Skype


07.08.2017 09:00

 

 

Осенью 2017 года Yamaha планирует выпустить спикерфон YVC-1000MS, предназначенный для корпоративного использования. Новинка недавно прошла необходимые тесты и получила сертификацию «Skype для бизнеса». 

 

Гибкое расширяемое решение, YVC-1000MS разработана специально для переговорных и конференц-залов большой площади, а также для удалённого обучения. Устройство имеет разделённые микрофон и динамик и систему адаптивного шумоподавления. Оно легко подключается к смартфону по Bluetooth, и может подсоединяться к приложению Skype for Business через USB.

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