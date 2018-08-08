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YEVO Air – действительно беспроводные наушники


08.08.2018 11:00

 

 

Шведская компания YEVO Labs начала выпуск беспроводных наушников YEVO Air второго поколения. Полное отсутствие проводов и надёжное Bluetooth-подключение (версия 4.2) – главные преимущества новинки, которую можно приобрести в Интернет-магазине производителя за 129 долларов США.

 

Наушники оснащены 6-мм драйверами, которые обеспечивают высокое качество звучания при любом уровне громкости. Разработчики утверждают, что никакие другие беспроводные наушники не способны на такой глубокий бас, детализированные высокие частоты и впечатляющую чистоту звука в целом.

 

Устройство традиционно комплектуется тремя парами силиконовых вкладок разных размеров. Наушники имеют защиту от влаги и пота и подходят для занятий активными видами спорта. С полностью заряженным аккумулятором YEVO Air будут работать непрерывно в течение 3,5 часов; при питании от зарядного устройства – суперлёгкого и миниатюрного – ими можно пользоваться до 14 часов. Наушники выпускаются в двух цветах – белом и чёрном.

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