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За гранью привычного


26.03.2019 06:00

 

 

Андреа Пиветта (Andrea Pivetta), создатель одного из самых дорогих и самых мощных усилителей в мире, нашумевшей модели Opera Only, недавно представил свой новый проект.

 

Устройство получило название Oltre; в итальянском языке это слово употребляется для обозначения чего-то, выходящего за рамки обсуждаемого, имеющего превосходную степень. В случае с новой разработкой создатель Oltre подразумевал не только высочайшее качество воспроизведения и надёжность компонентов, но и необычный, неизменно вызывающий удивление внешний вид устройства.

 

В отличие от большинства аудио компонентов этой категории новое творение Пиветты занимает поразительно мало места: его ширина – всего 12 см. Последняя мысль, которая придёт вам в голову при взгляде на этот дизайн-объект – что он имеет непосредственное отношение к домашней аудиосистеме. Выходная мощность Oltre в зависимости от конфигурации системы – от 2000 Вт/канал (4 Ом) до 600 Вт/канал (4 Ом, 4 канала). Стоит это произведение искусства – каковым Oltre, безусловно, является – от 8000 Евро.

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