Домашняя техника «За гуманизм и дело мира»…

23.08.2018 11:00 Десятиметровый громкоговоритель на острове Цзинмэнь, с помощью которого власти Тайваня транслировали анти-коммунистические воззвания к жителям КНР, превратят в звуковую инсталляцию. Станция вещания, расположенная на горе Машань – самый большой громкоговоритель в мире. На её фронтальной стене установлены восемь рядов огромных динамиков, по шесть в ряду, итого 48; зона покрытия составляла почти 25 километров. По своему прямому назначению конструкцию из бетона высотой с трёхэтажный дом использовали вплоть до конца 1970-х годов. 26 августа состоится торжественное открытие инсталляции. Громкоговорители снова «подадут голос», однако на этот раз они будут транслировать музыкальные композиции, созданные тремя тайваньскими деятелями искусства, и не так громко, как бывало раньше. Мероприятие приурочено к 60-летию начала Второго кризиса в Тайваньском проливе, когда артиллерия Народно-освободительной армии Китая обстреляла остров Цзиньмэнь. Вернуться к списку новостей