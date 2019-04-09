За пивом ещё не ходит. Но светит и реагирует на голос.
Ikea и Sonos наконец-то приоткрыли завесу тайны, скрывавшую совместно разработанную серию устройств, информация о которой появилась в специализированной прессе некоторое время назад.
Речь идёт о смарт-колонке Symfonisk и втором продукте из этой серии, который оказался «умной» лампой. Безусловно, именно она представляет больший интерес, поскольку ничего подобного аудио рынок до сих пор не видел. Точнее, торшеры и настольные лампы, способные воспроизводить музыку, выпускались и раньше, однако они не воспринимали голосовые команды и не могли использоваться – в отличие от Symfonisk – в составе единой домашней мультирум аудио системы.
Что касается громкоговорителя, это самая маленькая колонка из всех, которые раньше выпускал Sonos. Скорее всего, она будет звучать менее эффектно, чем другие акустические системы из ассортимента производителя. Впрочем, функция TruePlay, которая автоматически оптимизирует звук в зависимости от положения колонки (и лампы!) в помещении, позволяет надеяться, что результат будет не таким уж посредственным.
Известно, что оба устройства оснащаются двумя цифровыми усилителями класса D, твитером и мид-вуфером и поддерживают AirPlay 2. Гибрид колонки и настольной лампы «заключён» в полностью закрытый корпус; настенный (или настольный) громкоговоритель имеет порт фазоинвертора. Их можно использовать в составе стереопары или даже в качестве тыловых каналов в системе конфигурации 5.1 (если у вас уже есть, например, Sonos Playbase, Playbar или Sonos Beam). В продаже громкоговоритель и настольная лампа Symfonisk появятся в августе. Розничная цена: 179 и 99 долларов США соответственно.
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