Захотелось на природу? Glo в помощь
Glo – разработка компании из Ирландии PhonicBloom Limited. Это портативное устройство, которое может преобразовать окружающие звуки в мелодичный саундтрек.
Деревянный корпус Glo легко помещается в сумку (его длина – чуть меньше 12 см, ширина – 3,8 см). Создатели предусмотрели четыре базовых звуковых «канала», условно названные «Земля», «Воздух», «Вода» и «Огонь». Звуки «Земли» настраивают на позитивный лад, «Вода» успокаивает и усыпляет, «Ветер» создаёт настрой для медитации, а «Огонь», наоборот, помогает сконцентрироваться. Настроившись на любой из них, можно выбрать соответствующий настроению ритм и звуковой фон. После этого устройство самостоятельно интегрирует в звуковую дорожку те звуки, которые окружают слушателя в данный момент: шум листьев, лай собаки, постукивание пальцами по корпусу Glo и даже собственный голос пользователя, если он что-то напевает или бормочет себе под нос.
Внешность Glo «срисована» с кита: массивный корпус и подвижный хвост. Меняя положение Glo в пространстве, можно усилить или уменьшить тот или иной звуковой эффект. Например, в режиме «Вода» можно, держа устройство в руке, имитировать движения плывущих дельфинов; тогда в саундтреке станет громче шум морских волн. Кнопки на корпусе позволяют увеличивать или уменьшать громкость, с помощью кнопки “On” можно включить или выключить Glo, а также выбрать нужный «канал». Работает «полифонический китёнок» от двух батареек AAA; у него нет встроенного динамика, поэтому для того, чтобы им воспользоваться, нужны наушники.
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