06.12.2018 13:50

Glo – разработка компании из Ирландии PhonicBloom Limited. Это портативное устройство, которое может преобразовать окружающие звуки в мелодичный саундтрек.

Деревянный корпус Glo легко помещается в сумку (его длина – чуть меньше 12 см, ширина – 3,8 см). Создатели предусмотрели четыре базовых звуковых «канала», условно названные «Земля», «Воздух», «Вода» и «Огонь». Звуки «Земли» настраивают на позитивный лад, «Вода» успокаивает и усыпляет, «Ветер» создаёт настрой для медитации, а «Огонь», наоборот, помогает сконцентрироваться. Настроившись на любой из них, можно выбрать соответствующий настроению ритм и звуковой фон. После этого устройство самостоятельно интегрирует в звуковую дорожку те звуки, которые окружают слушателя в данный момент: шум листьев, лай собаки, постукивание пальцами по корпусу Glo и даже собственный голос пользователя, если он что-то напевает или бормочет себе под нос.