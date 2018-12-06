ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Регистрация на Hi-Fi & High End Show 2018

Найди свой идеальный звук – таков лейтмотив 23-й по счету ежегодной выставки аудио и...

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Захотелось на природу? Glo в помощь


06.12.2018 13:50

 

 

Glo – разработка компании из Ирландии PhonicBloom Limited. Это портативное устройство, которое может преобразовать окружающие звуки в мелодичный саундтрек.

 

Деревянный корпус Glo легко помещается в сумку (его длина – чуть меньше 12 см, ширина – 3,8 см). Создатели предусмотрели четыре базовых звуковых «канала», условно названные «Земля», «Воздух», «Вода» и «Огонь». Звуки «Земли» настраивают на позитивный лад, «Вода» успокаивает и усыпляет, «Ветер» создаёт настрой для медитации, а «Огонь», наоборот, помогает сконцентрироваться. Настроившись на любой из них, можно выбрать соответствующий настроению ритм и звуковой фон. После этого устройство самостоятельно интегрирует в звуковую дорожку те звуки, которые окружают слушателя в данный момент: шум листьев, лай собаки, постукивание пальцами по корпусу Glo и даже собственный голос пользователя, если он что-то напевает или бормочет себе под нос.

 

Внешность Glo «срисована» с кита: массивный корпус и подвижный хвост. Меняя положение Glo в пространстве, можно усилить или уменьшить тот или иной звуковой эффект. Например, в режиме «Вода» можно, держа устройство в руке, имитировать движения плывущих дельфинов; тогда в саундтреке станет громче шум морских волн. Кнопки на корпусе позволяют увеличивать или уменьшать громкость, с помощью кнопки “On” можно включить или выключить Glo, а также выбрать нужный «канал». Работает «полифонический китёнок» от двух батареек AAA; у него нет встроенного динамика, поэтому для того, чтобы им воспользоваться, нужны наушники.

Связанные новости:
 – Откуда «вертушка»? – Да вот, напечатал… - 04.12.2018 11:15
 Интерактивная система управления: взгляд с Востока - 28.11.2018 13:50
 Audio Deva: круг – это скучно - 16.11.2018 13:40
 Изобрести… наушники - 20.07.2018 08:00
 HYM: многофункциональный виниловый проигрыватель Seed - 30.05.2017 12:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2018 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007