Закрытые наушники Cascade от Campfire

14.02.2018 13:50 Компания из Портленда (США) Campfire выпустила новую модель накладных наушников Cascade с 42-мм бериллиевыми PVD-драйверами и чашками из кованого алюминия. Модель Cascade – результат трёхлетних разработок; наушники закрытого типа лишены обычных для подобных устройств недостатков и звучат так же чисто и естественно, как и открытые, обеспечивая при этом отличную звукоизоляцию. Чашки наушников сделаны из лёгкого алюминия, головной обод и все сочленения выполнены из нержавеющей стали, амбушюры – из мягкой овечьей кожи. Фирменный кабель Litz в тканевой оплётке – такой же используется во всех наушниках Campfire – входит в комплект поставки. Вес наушников Cascade – 383 г, цена в онлайн-магазине Campfire – 799 долларов США. Связанные новости: Campfire Audio: наушники из США - 20.06.2017 10:59 Вернуться к списку новостей