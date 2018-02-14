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Закрытые наушники Cascade от Campfire


14.02.2018 13:50

 

 

Компания из Портленда (США) Campfire выпустила новую модель накладных наушников Cascade с 42-мм бериллиевыми PVD-драйверами и чашками из кованого алюминия.

 

Модель Cascade – результат трёхлетних разработок; наушники закрытого типа лишены обычных для подобных устройств недостатков и звучат так же чисто и естественно, как и открытые, обеспечивая при этом отличную звукоизоляцию. Чашки наушников сделаны из лёгкого алюминия, головной обод и все сочленения выполнены из нержавеющей стали, амбушюры – из мягкой овечьей кожи.  

 

Фирменный кабель Litz в тканевой оплётке – такой же используется во всех наушниках Campfire – входит в комплект поставки. Вес наушников Cascade – 383 г, цена в онлайн-магазине Campfire – 799 долларов США.

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