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Zappiti Pro 4K HDR с сертификацией ISF


09.09.2019 12:40

 

 

Новый флагманский медиапроигрыватель Zappiti Pro 4K HDR стал первым цифровым источником, получившим сертификат ISF, свидетельствующий о том, что устройство способно обеспечивать предельно высокое качество изображения.

 

Организация Imaging Science Foundation (ISF) с 1994 года разрабатывает стандарты для устройств отображения, позволяющие получать максимальное качество в различных системах и рабочих средах. Она консультирует производителей по вопросам разработки продуктов, занимается обучением специалистов и сертифицирует различные устройства.

 

Медиапроигрыватель Zappiti PRO 4K HDR полностью соответствует широкому набору требований, предъявляемых ISF: он поддерживает передовые форматы изображения и звука, такие, как Dolby Atmos, DTS: X и 4K HDR, совместим с популярными системами автоматизации (Control4, Crestron и другие), в нём реализована технология прямого вывода видеопотока Direct Digital. PRO 4K HDR оснащается источником питания Type-R, имеющим низкий уровень шума и создающим значительно меньше электромагнитных помех, чем стандартные решения, обладает удобным интерфейсом и позволяет хранить до 32 ТБ видео и аудио контента.

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