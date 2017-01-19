Домашняя техника Защищенная портативная DTS PlayFi-акустика Soundcast VG10

19.01.2017 12:00 Soundcast представила беспроводную колонку VG10, которая позиционируется компанией как первая «по-настоящему портативная» и полностью защищенная (от влаги, ударов, пыли и т.д.) акустическая система, работающая на основе технологии DTS PlayFi.



Новинку оснастили одним НЧ-драйвером диаметром 5 дюймов и двумя 4-дюймовыми широкополосными динамиками с неодимовыми магнитами. Помимо PlayFi, модель оснащена модулем Bluetooth. Стоит отметить, что две VG10 могут работать в спаренном режиме по Bluetooth. Такой вариант, как пишет производитель, хорошо подойдет для вечеринок на открытом воздухе.



Помимо прочего, новинка отличается интегрированными голосовыми помощниками Alexa и Siri. Что касается встроенной батареи, то ее заявленное время работы без подзарядки составляет 15 часов. Для удобства пользователя модель оснащена ручкой для переноски.



В серийное производство VG10 поступит в этом году. Вернуться к списку новостей