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Землетрясение? Нет, Earthquake Sound


31.10.2018 14:15

 

 

Российская компания Fobis стала официальным представителем американского бренда Earthquake Sound в России. Она получила пара на дистрибуцию на российском рынке продукции категории Home Audio (звуковое оборудование для домашнего применения).

 

В ассортименте Fobis в ближайшее время появятся многоканальные усилители для домашних кинотеатров, модели Earthquake Cinenova 7 и Earthquake Cinenova-Grande, а также встраиваемые в стены и потолок акустические системы для оборудования домашних кинозалов. Кроме того, компания привезёт в Россию необычное устройство, которое заинтересует любителей кинотеатрального звука. Речь идёт о преобразователе низких частот, благодаря которому вибрация басов становится ощутимой. Quake 10.0 позволяет почувствовать настоящие колебания земли под ногами, когда на экране что-то взрывается или рушится. Это устройство особенно эффективно, когда мощность установленного в кинозале оборудования невелика. С его помощью можно управлять низкочастотными эффектами, ограничивая их проявление одним или несколькими креслами (до пяти).

 

Помимо вышеперечисленной продукции, компания Earthquake Sound, основанная в 1985 году, производит корпусные громкоговорители, активные сабвуферы, а также всепогодные колонки нескольких видов. Earthquake Sound обладает 13 патентами в области звукоусиления и акустических систем.

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