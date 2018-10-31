В ассортименте Fobis в ближайшее время появятся многоканальные усилители для домашних кинотеатров, модели Earthquake Cinenova 7 и Earthquake Cinenova-Grande, а также встраиваемые в стены и потолок акустические системы для оборудования домашних кинозалов. Кроме того, компания привезёт в Россию необычное устройство, которое заинтересует любителей кинотеатрального звука. Речь идёт о преобразователе низких частот, благодаря которому вибрация басов становится ощутимой. Quake 10.0 позволяет почувствовать настоящие колебания земли под ногами, когда на экране что-то взрывается или рушится. Это устройство особенно эффективно, когда мощность установленного в кинозале оборудования невелика. С его помощью можно управлять низкочастотными эффектами, ограничивая их проявление одним или несколькими креслами (до пяти).