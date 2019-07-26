26.07.2019 10:50

На следующей неделе в телевизорах LG, выпущенных в 2019 году, появится поддержка AirPlay 2 и HomeKit. Информация о грядущем программном обновлении появилась в Твитере, в австралийском аккаунте компании-производителя.

Чтобы обновить прошивку, требуется устройство с iOS 12.4. Обновление будет доступно в понедельник 29 июля. Оно рассчитано на OLED телевизоры 2019 года выпуска, а также на ряд LCD-моделей.

Поддержка AirPlay 2 позволит владельцам телевизоров подключать их к любым совместимым с AirPlay 2 громкоговорителям для создания мультирум-системы. Из других полезных функций добавится интеграция с голосовым помощником Siri и возможность множественного управления с помощью нескольких мобильных устройстве на базе iOS. Поддержка HomeKit позволяет управлять телевизором с помощью Siri или приложения Home.