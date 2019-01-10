Ждём Sonos Three?
Судя по данным, предоставленным Федеральной комиссии по связям США, высока вероятность того, что в ближайшее время в ассортименте компании Sonos появится новая беспроводная колонка.
Устройство имеет условное обозначение S18; описывается как беспроводная «умная» аудиосистема с поддержкой подключения по Wi-Fi и Bluetooth. По некоторым предположениям, новинка разрабатывается для системы домашнего кинотеатра Sonos и является компактным громкоговорителем, который будет использоваться – в комплекте с фирменным саундбаром Playbar – в качестве surround-каналов. Возможно, он даже будет поддерживать формат Dolby Atmos.
По мнению других специалистов, устройство является новой версией колонки Play:3, которая была выпущена в 2011 году и явно устарела. Появление более крупного «собрата» Sonos One, с сенсорными элементами управления и поддержкой голосового ассистента, кажется вполне логичным.
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