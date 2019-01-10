10.01.2019 09:00

Судя по данным, предоставленным Федеральной комиссии по связям США, высока вероятность того, что в ближайшее время в ассортименте компании Sonos появится новая беспроводная колонка.

Устройство имеет условное обозначение S18; описывается как беспроводная «умная» аудиосистема с поддержкой подключения по Wi-Fi и Bluetooth. По некоторым предположениям, новинка разрабатывается для системы домашнего кинотеатра Sonos и является компактным громкоговорителем, который будет использоваться – в комплекте с фирменным саундбаром Playbar – в качестве surround-каналов. Возможно, он даже будет поддерживать формат Dolby Atmos.