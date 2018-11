Компания Cabasse широко известна в том числе благодаря своей флагманской модели, сферическому громкоговорителю La Sphère. Уникальные характеристики системы отчасти оправдывают её цену, однако значительно ограничивают количество счастливых обладателей это чуда инженерной мысли. Теперь у поклонников бренда появилась возможность исполнить свою мечту и купить если не саму La Sphère, то её уменьшенную, а потому более доступную копию, получившую название The Pearl («жемчужина»).

В Европе уже начались продажи этого «умного» компактного громкоговорителя с функцией стриминга. Розничная цена – около 200 тысяч рублей в пересчёте на российскую валюту. Высота сферического корпуса колонки – 32 см, The Pearl выпускается в двух цветах: колонка в цвете «чёрный металлик» декорирована кольцами из хромированного металла, устройство в жемчужном корпусе украшают кольца цвета серебра. The Pearl – первый триаксиальный громкоговоритель от Cabasse c 25-сантиметровым басовым драйвером.