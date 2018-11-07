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Жемчужина коллекции Cabasse


07.11.2018 12:00

 

 

Компания Cabasse широко известна в том числе благодаря своей флагманской модели, сферическому громкоговорителю La Sphère. Уникальные характеристики системы отчасти оправдывают её цену, однако значительно ограничивают количество счастливых обладателей это чуда инженерной мысли. Теперь у поклонников бренда появилась возможность исполнить свою мечту и купить если не саму La Sphère, то её уменьшенную, а потому более доступную копию, получившую название The Pearl («жемчужина»).

 

В Европе уже начались продажи этого «умного» компактного громкоговорителя с функцией стриминга. Розничная цена – около 200 тысяч рублей в пересчёте на российскую валюту. Высота сферического корпуса колонки – 32 см, The Pearl выпускается в двух цветах: колонка в цвете «чёрный металлик» декорирована кольцами из хромированного металла, устройство в жемчужном корпусе украшают кольца цвета серебра. The Pearl – первый триаксиальный громкоговоритель от Cabasse c 25-сантиметровым басовым драйвером.

 

Новинка поддерживает подключение по Wi-Fi и DLNA и может использоваться в качестве одного из компонентов фирменной мультирум-системы. Создать стерео систему можно, подключив по Wi-Fi два громкоговорителя. Из других «способностей» колонки стоит отметить Интернет-радио, поддержку Spotify, Qobuz, Napster, Deezer и Tidal, воспроизведение файлов 24-бит/192 кГц, Bluetooth, наличие оптических и аналоговых входов. The Pearl совместима с голосовым помощником Google Assistant, в ближайшем будущем появится поддержка Amazon Alexa. Громкоговоритель оснащён системой автоматической калибровки, имеется встроенный микрофон.

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