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Zigbee за доступность «интернета вещей»


06.06.2019 10:20

 

 

Альянс Zigbee выступил с предложением под условным названием “All Hubs Initiative”, в котором обратился ко всем производителям и поставщикам услуг, работающим в сфере «Интернета вещей» (Internet of Things, IoT) и призвал их упростить и облегчить пользователям доступ к существующим экосистемам.

 

Новая инициатива имеет целью улучшение взаимодействия между устройствами IoT и основными потребительскими и коммерческими платформами. Она реализуется рабочей группой Zigbee Alliance, в которую входят такие компании, как Amazon, Comcast, Kwikset, Legrand, OSRAM, Schneider Electric, Somfy и многие другие. Набор функций, сформированный в ходе реализации программы, будет включён в будущую версию технологии Zigbee 3.1.

 

По словам Криса ДеЧенцо (Chris DeCenzo), председателя рабочей группы All Hubs Initiative и главного инженера Amazon, «частным пользователям и бизнес-потребителям требуются совместимые устройства, надёжные и удобные в использовании. В рамках инициативы All Hubs ведущие IoT-компании, входящие в Альянс Zigbee, совместно работают над созданием стандартов такого взаимодействия».

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