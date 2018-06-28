Знакомьтесь: Google, Ваш новый собеседник

28.06.2018 12:45 В числе новых возможностей, которые получили пользователи устройств Home от Google после очередного программного обновления – поддержка голосовым помощником Google Assistant продолжительных бесед со своим владельцем. Эта функция доступна для «умных» колонок Google Home, Home Mini и Home Max. Теперь владелец колонки может не просто задать вопрос и получить на него ответ, но и продолжить беседу на затронутую тему, причём вопросы не требуют специальной формулировки – «общение» с электронным устройством стало более естественным и практически не отличается от обычного бытового разговора. Голосовой помощник довольно быстро реагирует на вопросы и может переключиться на любую другую тему, если пользователь счёл дальнейшее её обсуждение излишним. Например, задав вопрос о сегодняшней погоде, владелец колонки может тут же попросить виртуального помощника напомнить ему о необходимости сделать телефонный звонок. Впрочем, у системы есть недостаток – время ожидания между двумя запросами составляет 8 секунд. Если пользователь задал вопрос и не собирается продолжать, микрофоны колонки продолжают слышать происходящее вокруг ещё 8 секунд. Владелец устройства может в это время произносить какие-то слова, которые Google Home способен воспринять как очередную команду. Избежать ошибок позволит светодиодный индикатор, который горит, пока колонка продолжает «слушать» голоса. Пока опция доступна лишь в США. Как скоро новой функцией смогут воспользоваться жители других регионов, неизвестно. Кроме того, для её активации требуется участие профессиональных инсталляторов. Связанные новости: Google в России: новый сервис на основе YouTube - 18.05.2018 10:50 «Ломай меня полностью…» - 16.05.2018 08:00 Сервис Google Play Music, возможно, закроется - 26.04.2018 12:30 Google Home расширяет возможности - 03.04.2018 15:36 Вернуться к списку новостей