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«Золотая» серия от Monitor Audio


11.01.2019 07:00

 

 

Пятое поколение акустических систем серии Gold появится в ассортименте компании Monitor Audio.

 

В неё войдут полочные колонки Gold 100, акустическая система центрального канала Gold C250, а также две напольные модели, Gold 200 и Gold 300 и система окружающего звучания Gold FX. Дополнит серию активный сабвуфер Gold W12. Gold Series – следующая по «старшинству» после линейки Platinum II. При разработке обновлённых «золотых» моделей конструкторы использовали много заимствований из флагманских колонок. К ним в том числе относятся СЧ/НЧ драйверы с фирменной технологией RDT II (жёсткая диафрагма), а также твитеры MPD с гофрированной диафрагмой.

 

Ожидается, что модели новой серии поступят в продажу уже в феврале 2019 года.

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