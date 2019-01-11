В неё войдут полочные колонки Gold 100, акустическая система центрального канала Gold C250, а также две напольные модели, Gold 200 и Gold 300 и система окружающего звучания Gold FX. Дополнит серию активный сабвуфер Gold W12. Gold Series – следующая по «старшинству» после линейки Platinum II. При разработке обновлённых «золотых» моделей конструкторы использовали много заимствований из флагманских колонок. К ним в том числе относятся СЧ/НЧ драйверы с фирменной технологией RDT II (жёсткая диафрагма), а также твитеры MPD с гофрированной диафрагмой.