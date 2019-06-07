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07.06.2019 13:35

 

 

С 5 июня в России можно купить беспроводные наушники Bose QuietComfort 35 II в розовом цвете (отделка называется Rose Gold, розовое золото). Сделать это лучше быстрее, поскольку наушники в этой отделке выпущены ограниченным тиражом.

 

Bose QuietComfort 35 II – это технология активного шумоподавления, возможность голосового управления с помощью встроенного помощника Google Assistant, встроенный эквалайзер и Bluetooth-подключение (с голосовыми подсказками). Наушники способны проработать без подзарядки 20 часов – и ещё 2,5 часа после 15-минутной подзарядки. Корпус устройства сделан из нейлона, усиленного стекловолокном; обтянут материалом «алькантара». Другие цвета – чёрный, серебристый и тёмно-синий.

 

Одновременно с выпуском ограниченной серии Rose Gold компания Bose анонсировала функцию дополненной реальности Bose AR – она доступна во всех наушниках Bose QuietComfort 35 II, купленных в России не ранее 1 июня 2019 года. Активировать её можно в приложении Bose Connect: приложение само предложит скачать всё, что нужно, при подключении наушников.

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