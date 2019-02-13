13.02.2019 19:00

В Гонконге прошла презентация продукции двух производителей японского хай-энда, компаний Soulnote и Lawrence Audio.

Мероприятие сложно назвать ординарным. Парадокс заключается в том, что компоненты, выпускаемые под брендом Soulnote, за пределами Японии известны только продвинутым аудиофилам. А вот акустические системы Lawrence Audio, напротив, получили довольно широкую известность благодаря тому, что три года подряд получали на выставке CES (Лас-Вегас) призы за технологическую новизну и неординарность. Комплект, представленный гостям презентации, состоял из следующих компонентов: акустика Lawrence Audio Penguin Diamond Tweeter, ЦАП Soulnote D-2, усиление – Soulnote A-2 в мостовой схеме (два моноблока), CD проигрыватель Soulnote C-1 и фоно корректор Soulnote E-2. Для подключения использовались провода Clarus Cable.

Особенности трехполосных Lawrence Audio Penguin Diamond: пять динамиков, фазоинверторная конструкция. Драйверы: алмазный твитер Jantzen Audio 1”, керамический СЧ-динамик Accuton Cell 5”, керамический мономер Accuton 1” (расположен на задней части корпуса), два 9-дюймовых керамических басовых драйвера. АЧХ: 28 Гц - 40 кГц, сопротивление 4 Ом, чувствительность 86 Дб. Корпуса акустических систем изготавливаются вручную.

Soulnote A-2 – усилитель класса AB, конструкция с отрицательной обратной связью; выходная мощность 100 Вт на канал при 8 Ом, мостовая схема – 400 Вт при монофоническом режиме. В ЦАП Soulnote D-2 используются четыре флагманских чипа ESS ES9038pro для поддержки до 32 Мбит/768 кГц, DSD 22,6 МГц (USB), внешняя тактовая частота 10 МГц, предусмотрены несколько вариантов цифровой фильтрации.