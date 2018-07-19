«Звёздное небо» для домашнего кинозала

19.07.2018 08:00 «Звёздные» потолки в домашнем кинозале – излюбленный приём декораторов. Они выполняют двойную функцию – создают эффект бесконечного пространства и рассеивают полную темноту, не отвлекая внимания зрителей от происходящего на экране. Одним из производителей готовых решений такого рода является компания Starscape из Великобритании. Её «звёздные» панели Infinity подходят для установки на потолках подвалов, нижних этажей дома или в мансардах. Модульную систему можно использовать как для строящихся помещений, так и для переоборудования уже существующих домашних кинотеатров. Если речь идёт о комнате стандартной конфигурации, на установку требуется всего пара часов. На каждой квадратном метре панелей размещается по 100 оптических волокон разного диаметра (0,5 мм, 0,75 мм и 1,5 мм). Они распределяются по поверхности, имитируя картину звёздного неба. Пучки оптоволокна через оптический модуль с зажимными разъёмами подсоединяются к световоду, подключённому к источнику света. Сами панели размером 1000 мм х 1000 мм и 1000 мм х 500 мм выполнены из лёгкого пенокартона толщиной 10 мм и с лицевой стороны покрыты чёрной тканью. Возможно изготовление панелей на заказ по индивидуальным меркам. Модели потолочных панелей Starscape Infinity различаются набором функций – от классического мерцания до более сложных сценариев, включающих изменение цвета и скорости мерцания, частое мигание или плавное затухание. Управление этими функциями реализуется через системы домашней автоматизации, такие, как Control4, Lutron, Rako и Crestron по протоколу DMX. Связанные новости: Тумбы для домашнего кинотеатра BDI Venue - 22.05.2018 14:30 Управление освещением: Lutron Enterprise Vue - 06.04.2018 11:00 Конкурс «Лучший домашний кинозал» завершён - 07.06.2017 15:59 Акустические системы Immersive Cinema Experience - 24.03.2017 13:16 Вернуться к списку новостей