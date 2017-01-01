Серия активной концертной акустики JBL PRX800W входит в цифровую экосистему Connected PA. Новая 800-я серия объединила в себе лучшие разработки компании, созданные за прошедшие 10 лет: мощные низкочастотные динамики Differential Drive, компрессионные рупоры, отвечающие за верхние и средние частоты, проверенные многочисленными концертными турами корпуса DuraFlex, усилители класса D мощностью 1500 Вт.

В серию PRX800W входят напольные двухполосные мониторы PRX812W и PRX815W, устанавливаемые на стойки двух и трехполосные мониторы PRX825W и PRX835W, а также два сабвуфера PRX815XLFW и PRX818XLFW. Все они имеют встроенный цифровой процессор и модуль WiFi. После подключения к микшеру акустика сразу отображается в приложении, и пользователь получает возможность установить громкость, настроить задержки и, главное, — произвести коррекцию компенсирующую акустические особенности помещения для максимально точного и сбалансированного звучания.