Домашняя техника AMX HydraPort – универсальное решение для переговорных Одна из самых важных задач в переговорных – быстро подключать ноутбуки и другие необходимые во время встреч и переговоров устройства. Причем это нужно делать быстро, удобно и без лишних телодвижений. Всем этим требованиям соответствует модульное устройство HydraPort от AMX by HARMAN.

Что нужно для проведения совещания? Возможность быстро показать контент, получить доступ к сети и зарядить носимые устройства. Причем в каждом конкретном случае набор интерфейсов для передачи данных и другие функции, естественно, уникальны. Времена, когда рядом со столом выводился кабель VGA/DVI/HDMI, и тут же бросался сетевой удлинитель – давно прошли. Современная переговорная комната должна обеспечивать эффективность совещаний и не позволять отвлекаться на мелочи, а еще выглядеть профессионально – и уж точно без висящих как попало кабелей. HydraPort – встраиваемое кабельное решение, которое можно максимально точно подогнать под нужды каждой конкретной переговорной комнаты. Система полностью модульная, что позволяет устанавливать только те компоненты, которые нужны в конкретном случае. Доступно три модели – на 6, 9 и 12 модулей Выпускается в двух цветовых решениях – черном и серебристом. Предусмотрены модели на 6 (HPX-600), 9 (HPX-900) и 12 (HPX-1200) модулей, которые могут выполнять различные функции – от HDMI и USB, и до Ethernet и электропитания (всего более 50 различных вариантов). Сам модуль встраивается заподлицо в стол и закрывается крышкой, в случае необходимости она открывается, и вместе с ней открывается доступ к разъемам. Кроме того, инженеры AMX by HARMAN предусмотрели и возможность использования встроенных сматываемых кабелей – некоторые модули оснащены, например, сматываемыми кабелями HDMI – нет необходимости приносить в переговорку свой HDMI-кабель, можно воспользоваться встроенным. Таких «сматываемых» решений предусмотрено шесть: HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort, USB, Ethernet и RGB. Чтобы смотать кабель – достаточно нажать кнопку на соответствующем модуле – теперь кабели из переговорной точно никуда не денутся. Сматываемый Ethernet-кабель Электропитание в модулях представлено обыкновенными розетками, в которые можно подключать блок питания мобильных устройств. Для гаджетов с зарядкой от USB предусмотрены модули как с одним, так и с двумя портами USB. Для обеспечения доступа к проводной сети есть модули как с одним, так и с двумя портами Ethernet, причем шестой категории.

Но не только утилитарные функции может выполнять HydraPort – предусмотрено и управление системой AMX, для чего выпускается 4 различных модуля с интерфейсами управления, которые также можно встроить наряду с кабельными блоками в одну систему HydraPort. Так выглядит модель HydraPort до врезки в столешницу А теперь – с экраном!

Существует еще одна версия устройства – AMX HydraPort Touch. Эта система повторяет вышеописанную модульную конструкцию, но при этом дополнена сенсорным экраном 7- или 10-дюймовой диагонали (модели HPX-MSP-7 и HPX-MSP-10 соответственно). Экран закрывает модули и выступает той самой крышкой (заподлицо с поверхностью стола), но стоит ее открыть – и к вашим услугам большой сенсорный дисплей Modero S. Он позволяет управлять системой, поддерживает стриминг видео и VoIP, и имеет разрешение 1'024х600 или 1'280х800 в зависимости от модели. MSP-7 рассчитана на установку 8 модулей, а MSP-10 – 10 модулей HydraPort.



Интерфейсы AMX Hydraport

Какие же возможности подключения предлагает AMX HydraPort? Фактически безграничные. Из видеоинтерфейсов предусмотрены: HDMI, DVI-D, DisplayPort, RGB, композитный, компонентный. При этом аналоговые видеовходы также оснащены аналоговыми же аудиовходами на разъемах RCA или 3,5-мм mini-jack.

USB-интерфейсы могут быть как с одним разъемом на модуль, так и с двумя. Тоже самое относится и к интерфейсам Ethernet.

Интерфейсы управления AMX предлагает двух типов: Metreau (на 6, 7 и 13 кнопок) и Novara (8 кнопок). 6-кнопочный модуль с кейпадом занимает 4,5 модуля Hydraport Ну, и наконец розетки представлены всеми возможными типами. Естественно, есть европейские, которые и актуальны в России. Но если вы, например, активно работаете с Великобританией, то будет весьма дальновидно установить одну розетку UK-типа в ваш HydraPort – британские партнеры вам скажут спасибо.

Также есть возможность установить заглушку с отверстиями, чтобы пропустить через нее какие-то свои специфические кабели. Плюс есть необычный модуль с кнопкой и светодиодом – его можно задействовать для каких-то своих нужд или в качестве дополнительного триггера для системы автоматизации.



Резюмируем – модульное решение HydraPort от AMX by HARMAN экономит на переговорах и презентациях время, нервы и деньги, а еще позволяет вашей переговорной комнате выглядеть действительно профессионально. Набор модулей позволяет решить практически любую задачу, а комбинация с экраном – еще и обойтись без дополнительных панелей на стенах.