Домашняя техника Антивибрационные опоры AKTYNA И меломаны, и производители аудиотехники признают, что электронные компоненты и акустические системы (АС) нужно защищать от механических вибраций. При этом должны учитываться как внешние вибрации, зависящие от сторонних факторов, так и внутренние вибрации компонентов, которые связанны с резонансами или механическими колебаниями самих устройств, вызванных, например, непременной частью блоков питания ‒ трансформаторами. Вибрации компонентов, благодаря явлению электромагнитной индукции, будут проникать в сигнальный тракт, как минимум, повышая шумовую полку, но могут размывать детали воспроизведения, ухудшая разрешение тембровой фактуры и контрастность музыкальной сцены. Эффект всегда будет негативным, вопрос лишь в степени влияния на итоговый звук. Сюда же примыкает проблема механической устойчивости компонентов аудиосистемы, особенно важная в случае АС. Легко провести эксперимент с камертоном, звонко звучащим на жесткой поверхности, но дающим тусклый и смазанный тон, если поставить его на что-то мягкое. Стандартными решениями для виброразвязки аудиотехники являются металлические шипы и ножки с упругими, обычно резиновыми, вставками или пружинами. К сожалению, эти аксессуары помогают лишь частично. Шипы, имеющие слишком малую площадь контакта с тем, на чем они стоят, будь то пол или металлические подпятники, дают неравномерный частотный спектр виброразвязки (в данном случае передачи вибраций от устройства в пол), субъективно вызывая огрубление звучания. Ножкам из мягких демпфирующих материалов сопутствуют те же проблемы, усугубленные вопросами к устойчивости компонентов и АС. В общем, качественно решить проблемы виброразвязки, используя простые решения, не получается. Здесь нужны более сложные конструкции и комплексные методы. Оригинальное решение проблемы вибраций в аудиокомпонентах предлагает бельгийская компания AKTYNA. Первые модели антивибрационных опор основатель компании Панайотис Гиоулос (Panayotis Gioulos) представил в 2001-ом году. Его опоры не были похожи на традиционные конусы, отводящие вибрации от компонента на тяжелую и стабильную опору, а действовали по иному принципу, описанному в запатентованной технологии ARIS (Anti Resonance Interface System). Со времен первых моделей ARIS Evo 1 компания постоянно совершенствует технологии виброразвязки, регулярно находя новые способы эффективной борьбы с вибрациями. Секреты AKTYNA Хотя подробности своих разработок Панайотис Гиоулос не раскрывает, общие принципы его хитрых методов подавления вибраций ‒ не тайна. Части опор фрезируются с прецизионной точностью из алюминиевого сплава, обычно идущего на нужды аэрокосмической промышленности. К примеру, такой сплав подвергается криогенной обработке, увеличивающей прочность и убирающей из металла остаточные напряжения. В дальнейшем уже на заводе AKTYNA составные детали опор анодируются, для нанесения надписей применяется метод лазерной гравировки.

Базовым элементом виброразвязки в технологии ARIS является запатентованный полимер, над созданием которого специалисты компании трудились в течение нескольких лет. Полимер под высоким давлением запрессовывается между металлическими частями опоры и демпфирует вибрации, превращая механическую энергию в тепло. При этом он одинаково поглощает как внутренние вибрации устройства, так и внешние колебания, идущие от пола или стойки. Пример использования виброразвязывающих опор AKTYNA с сабвуферами

Через несколько лет после разработки ARIS, появилась улучшенная технология виброразвязки DynARIS. В ней, наряду с механическим способом превращения микроколебаний в тепло, используются два дополнительных приема ‒ рекурсивный (фрактальный) метод гашения вибраций и пьезоэлектрический. В последнем случае применяется набор чувствительных пьезокристаллов, переводящих энергию вибраций в слабые электрические токи и, в конечном итоге, в то же тепло. Перечисленные технологии виброразвязки эффективно работают с электронными компонентами разной массы от тяжелых усилителей мощности до легких проигрывателей и прекрасно подходят для использования с АС. Опорам подходит практически любая твердая ровная поверхность, в том числе дерево, камень и стекло. Опоры AKTYNA не нуждаются в дополнительных устройствах демпфирования вибраций, наоборот производитель категорически не рекомендует применять оные. Общим правилом использования опор AKTYNA является улучшение детальности звучания и прозрачности музыкальной сцены. В хороших аудиосистемах антивибрационные опоры помогают достичь того черного, молчаливого фона в записях оркестровой музыки, на котором становится слышен тишайший «вздох» любого инструмента – свидетельство чрезвычайно малого собственного шума системы. По отзывам специалистов и меломанов, кому доводилось опробовать действие опор AKTYNA, обе технологии борьбы с вибрациями оказывают на звучание аппаратуры примерно одинаковое воздействие, но «ножки» c дополнительным пьезоакустическим эффектом помогают добраться до более тонких музыкальных материй. Три технологии AKTYNA в разных моделях антивибрационных опор Пару лет назад AKTYNA стала практиковать еще один метод улучшения звучания, прибавив к фирменным виброзащитным технологиям толику эзотерики. В моделях семейства 432 в сложную конструкцию опор добавляются микро-резонаторы Гельмгольца, акцентирующие верхние гармоники в соответствии с музыкальной настройкой на частоту 432 Гц. Напомним, что стандартный камертон, распространенный в мире, издаёт звук «Ля» первой октавы на частоте 440 Гц. Это основной стандарт, зафиксированный организацией ISO и названный концертным, и одновременно это предписание изготовителям и настройщикам музыкальных инструментов, авторам музыки. Поэтому большинство современных музыкальных произведений во всех жанрах написано, исполнено и записано именно в строе 440 Гц. Но есть немалое число музыкантов и меломанов, которым музыка в стандартном строе не нравится, кажется негармоничной, психологически резкой и тревожной. Напротив, строй 432 Гц, по мнению «диссидентов» отличается комфортным и красивым звучанием. Конечно, в вопросе различий музыкальных строев имеется изрядная доля мистики с отсылками к гармонии небесных сфер или даже обвинений в «звуковом геноциде» народонаселения. Апологеты строя 432 Гц ссылаются на математические изыскания школы Пифагора в Древней Греции, настройку скрипок Страдивари и симпатии к этому строю великого оперного композитора Джузеппе Верди, из-за чего строй 432 Гц иногда называют «вердиевским». И хотя с научной точки зрения обоснования апологетов не блещут достоверностью, можно признать, что строй 432 Гц стоит ближе к французскому стандарту наполеоновских времен ‒ 435 Гц и более ранним «барочным» настройкам, начинающимся от 400 Гц. То есть при воспроизведении «старой» музыки строй 432 Гц даст звучание ближе к аутентичному, и звучание современных произведений тоже как-то изменится. Как бы то ни было, тема альтернативного строя 432 Гц живет в музыкальной среде уже несколько десятилетий, у этого строя есть армия поклонников из меломанов, музыкантов, оркестров и звукоинженеров, выбравших для себя именно эту звуковую палитру. Им антирезонансные опоры семейства 432 наверняка понравятся, да и остальным может быть интересным сравнение результатов. Производитель рекомендует использовать эти опоры с любыми электронными компонентами, кроме АС. Особенно хорошо опоры семейства подойдут для цифровой аудиотехники. Хотя утверждать, что модели семейства 432 совсем не подходят к АС пока еще преждевременно. Не подходят модели из текущей линейки. Сейчас AKTYNA выпускает в ограниченных объемах специальные опоры 432 для акустики, возможно, в будущем мы увидим их и в стандартной линейке продукции. Виброразвязывающие опоры AKTYNA сегодня В последнее время компания AKTYNA расширила и доработала продуктовый ряд антивибрационных опор. Изменился форм-фактор моделей: раньше они выглядели как встречно «вложенные» друг в друга конусы, теперь ‒ это круглые платформы разного размера, поставленные друг на друга. Модельный ряд разбит на две серии ‒ обычная и двойная (двухуровневая) развязка. Индивидуально опоры рекомендованы для нагрузки в 60 кг, но на практике и больший вес не станет для них проблемой. AKTYNA EVO 3

AKTYNA DYNA 432 S Одноуровневая серия включает 4 опоры с основанием 50 мм и высотой 37 мм. Все модели продаются комплектами по 3 или 4 опоры. Младшая модель EVO 3 использует базовый принцип поглощения микроколебаний с превращением их в тепло. DYNA 3 добавляет к базовому принципу борьбы с вибрациями фрактальное рассеяние и пьезоакустический метод. NEO 432 S имеет гибридную конструкцию, в которой технологиям EVO 3 сопутствуют 6 микро-резонаторов Гельмгольца под музыкальный строй 432 Гц. DYNA 432 S ‒ объединение DYNA 3 и встроенных резонаторов Гельмгольца. Двухуровневые опоры AKTYNA NEO 432 D и DYNA 432 D. Двухуровневая линейка антирезонансных опор AKTYNA заметно улучшает эффективность подавления внутренних и внешних вибраций, но стоит дороже (если сравнивать однотипные модели). Двухуровневые модели продаются комплектами по 2 или 3 опоры, кроме моделей семейства 432, которые предлагаются в наборах по 3 штуки. Все модели имеют основание 50 мм и высоту 41 мм. EVO NEO ‒ проще всего представить как сдвоенную систему виброразвязки EVO 3. Соответственно EVO DYN ‒ это сдвоенная система DYNA 3. Аналогично NEO 432 D ‒ сдвоенная система NEO 432 S, а DYNA 432 D ‒ сдвоенная система DYNA 432 S. Для установки виброразвязывающих опор вместо штатных ножек/шипов АС компания выпускает резьбовые адаптеры нескольких калибров. В заключение обзора не лишним будет упомянуть, что все опоры AKTYNA изготавливаются на собственном заводе в Бельгии и обеспечиваются пожизненной гарантией производителя. Эксклюзивный дистрибьютор AKTYNA Technology в России – компания «Нота+»