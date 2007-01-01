Домашняя техника Архитектурная акустика Elipson: серии Bell и Rain Презентация новых линеек архитектурной акустики Elipson Верность традициям ценится в разных сферах человеческой деятельности от бизнеса до искусства, а бренды которым удается сохранять их на протяжении долгих лет заслуживают особенного уважения. В этом отношении французской компании Elipson есть чем гордиться, ‒ в прошлом году фирма отметила 80-летний юбилей! В 1938-ом году предшественником Elipson стала небольшая фирма Multimoteur. Фирма занималась электротехникой, а акустика в те годы была лишь побочным направлением ее деятельности. Все изменилось с приходом в фирму инженера Жозефа Леона (Joseph Léon), занявшего в 1948-ом году должность управляющего директора. Под руководством Леона компания, переименованная в 1951-ом году в Elipson, всерьез занялась электроакустическими исследованиями и разработками, которые привели вскоре к созданию нескольких легендарных моделей, прославившихся не только звучанием, но и авангардным дизайном. Bell - подвесная потолочная акустика; Rain - настенная, всепогодная Особенное место в мировой летописи громкоговорителей заняли акустические системы Elipson BS50, первые версии которых были выпущены в 1953-ем году. На фоне традиционных прямоугольных колонок Elipson BS50 выделялись буквально всем: сферическим корпусом, изящной подставкой-треногой, направленными вверх излучателями и уникальным отражателем, собирающим звук и отправляющим его в сторону слушателей. Надо ли говорить, что BS50 имели фантастическую, не похожую ни на что другое внешность. В корпусах BS50 впервые в индустрии была применена гипсовая смесь, усиленная натуральными волокнами, ‒ идеальный состав для отличного акустического демпфирования и неокрашенного звучания. Акустические системы Elipson произвели фурор на знаменитом «шоу звука и света» в замке Шамбор, а затем неоднократно становились свидетелями знаковых исторических событий, к примеру, они были выбраны для озвучивания инаугурационной речи генерала де Голля. В 60-х ‒ 70-х годах прошлого века необычный дизайн акустики Elipson стал едва ли не синонимом высокого французского стиля, округлые модели компании часто можно было встретить в популярных телешоу, где они использовались не только для озвучивания, но и как элегантные элементы интерьера. В общем, Elipson, создавая неповторимую дизайнерскую акустику, намного обогнала время, предвосхитив наступление эры «стиля жизни» (Lifestyle). современное издание классики авангардного акустического дизайна - Elipson BS50 Tribute из новой эры Elipson: смелая дизайнерская акустика Soundtree (Звучащее дерево), которую эксперты уже несколько лет подряд называют в списке самых экзотических аудиосистем в мире Второе дыхание к Elipson пришло в 2008-ом году, когда компанию взял под опеку крупный европейский холдинг AV Industry. Новые владельцы всячески поддержали развитие компании и расширение модельного ряда, сохранив при этом знаменитые дизайнерские традиции. Компания все так же выпускает фирменную акустику сферических форм, однако не замкнулась в узкой нише. Сегодняшний ассортимент Elipson многообразен: сабвуферы, акустика Hi-Fi, колонки для домашнего кинотеатра, портативные колонки, наушники, виниловые проигрыватели и другие электронные компоненты. Среди появившихся в последние годы моделей явно виден тренд на современность решений и технологий. Для примера можно привести беспроводные аудиосистемы Elipson и такие вроде бы винтажные источники из эпохи аналогового аудио как виниловые вертушки, которые в исполнении французской компании приобрели интересные новые функции, ‒ встроенные АЦП с выходом USB, предназначенным для прямой записи «цифры» на компьютер. И, конечно, компания не могла упустить столь востребованный сегмент рынка как архитектурная акустика, причем Elipson на этом направлении занимается не только встройкой, предлагая и другие виды акустических систем. Именно последним и будет посвящен наш обзор. Обе серии акустических систем, о которых пойдет речь, имеют говорящие названия, отражающие суть громкоговорителей: линейка Bell (Колокол) ‒ это про форму и способ монтажа, линейка Rain (Дождь) ‒ про условия инсталляции. Акустические системы представленных линеек универсальны, подходя для частных и коммерческих проектов, а кроме того отличаются хорошим качеством воспроизведения и весьма выгодной ценой. Серия подвесной акустики Bell В линейку входят акустические системы, по форме похожие на колокол или довольно распространенный конусообразный светильник. Разумеется, модели серии предназначены для подвеса на потолок и прекрасно подойдут для ресторанов, кафе, баров, холлов или магазинов, но могут оживить и интерьер домашних помещений с высокими потолками. К чести производителя отметим, что покупателю не придется ломать голову над инсталляционными принадлежностями, ‒ все есть в комплекте с акустикой. В коробке с каждой акустической системой идет монтажный набор, включающий потолочный крепеж и подвесной трос. Максимальная длина троса после инсталляции оставляет 1.8 м, но высота подвеса может регулироваться в сторону уменьшения. При монтаже верх колонки снимается, а затем ставится обратно, тем самым скрывая с глаз крепление подвесного троса и соединение клемм с акустическим кабелем. Корпуса «колоколов» изготавливаются из долговечного пластика ABS, предлагая два варианта расцветки: черную и белую. Для расширения частотного диапазона в басовой области используется фазоинверторное оформление корпуса. Закрытые металлическим грилем динамики располагаются коаксиально, имеют широкую и однородную диаграмму направленности, излучая практически на 360º. Таким образом, каждый громкоговоритель Bell обеспечивает большую зону звукового покрытия. В коммерческих проектах «колоколам» Bell наверняка встретятся 100-вольтовые сигнальные линии, поэтому акустические системы заранее комплектуются встроенным согласующим трансформатором и переключателем мощности с выбором позиций: 8 Ом (обычная низкоомная линия), 5 Вт, 10 Вт и 20 Вт. акустическая система Bell 4 В линейку входят две модели громкоговорителей Bell 4 и Bell 6, имеющие одинаковый дизайн, но разный размер. Младший «колокол» Bell 4 оснащен майларовым твитером диаметром 12 мм и полипропиленовым СЧ/НЧ-драйвером калибром 4 дюйма (102 мм). Диаметр широкой части «колокола» составляет 190 мм, высота ‒ 258 мм, вес ‒ 1.9 кг. Громкоговоритель воспроизводит бас от 80 Гц и имеет чувствительность 86 дБ. Более крупный «колокол» Bell 6 оборудован 12-мм майларовым твитером и полипропиленовым СЧ/НЧ-драйвером диаметром 6.5 дюймов (165 мм). Диаметр широкой части корпуса равен 255 мм, высота ‒ 315 мм, вес ‒ 2.9 кг. Бас громкоговоритель берт от 70 Гц и имеет чувствительность 87 дБ. В обеих моделях Bell полосы кроссовера делятся на частоте 8 кГц. Серия всепогодной акустики Rain Хороший звук иногда хочется вынести из стен помещения на свежий воздух. Конечно, можно воспользоваться музыкальным центром или популярными ныне Blootooth-колонками. Но центру может повредить температура на улице, влажность, солнце или минимальный дождик, а портативной беспроводной акустике не всегда хватает мощности. В таких ситуациях разумнее воспользоваться специально разработанной всепогодной акустикой, нечувствительной к вредным факторам окружающей среды ‒ будь то холод или жара, солнечный свет и влажность, пыль и так далее. Всепогодные громкоговорители с успехом будут работать в кафе или ресторанах под открытым небом, рядом с бассейном, на террасе, в беседке или оранжерее на приусадебном участке. Найдется всепогодным громкоговорителям и работа под крышей, например в местах с повышенной влажностью вроде кухни или ванной комнаты. У Elipson линейка всепогодной акустики носит недвусмысленное название Rain. Линейка включает три модели, различающиеся габаритами и калибром СЧ/НЧ-драйверов. Колонки выпускаются в кабинетах обтекаемой формы, выполненных из стойкого к ультрафиолету и влаги пластика. Фасады акустики закрываются изогнутыми металлическими решетками, практически без зазора примыкающими к корпусу. Грили имеют защитное покрытие от солнечного света и окисления (ржавчины). Для монтажа колонок Rain используется идущий в комплекте кронштейн, позволяющий горизонтальный поворот колонок на любой угол в пределах от 0º до 180º. Впрочем, кронштейн и саму колонку можно установить горизонтально (на стену или под козырек крыши), и тогда ее можно будет разворачивать в вертикальной плоскости. Позолоченные клеммы, утопленные в нише на обратной стороне колонок, закрываются крышкой, защищающей от грязи и воды. Акустические системы имеют два варианта расцветки: черный и белый. Как мы отмечали, колонки серии Rain непривередливы к условиям работы, но приведем все же некоторые цифры. Защита от воды соответствует стандарту IPX4. Допустимый температурный режим простирается от -25 ºС до +70 ºС. При температуре +40 ºС колонки Rain способны работать при очень высокой влажности, доходящей до 95%. акустические системы Rain 4 Самые компактные модели линейки Rain 4 имеют габариты 230 х 154 х 145 мм (ВхШхГ), вес 2.1 кг, импеданс 8 Ом, чувствительность 87 дБ и рассчитаны на подводимую мощность 80 Вт. Колонки оснащены 25-мм тканевым твитером и полипропиленовым СЧ/НЧ-драйвером диаметром 102 мм. Частотный отклик колонок охватывает диапазон от 100 Гц до 20 кГц. Средние модели Rain 6 имеют размеры 285 х 195 х 183 мм (ВхШхГ), вес 3 кг, импеданс 8 Ом, чувствительность 89 дБ и номинальную мощность 120 Вт. Колонки оборудованы 25-мм твитером и СЧ/НЧ-драйвером калибром 165 мм. Рабочий диапазон моделей начинается от 80 Гц и захватывает частоты до 20 кГц. Старшие модели серии Rain 8 имеют размеры 355 х 244 х 230 мм (ВхШхГ), вес 4.1 кг, импеданс 8 Ом, чувствительность 90 дБ и мощность 150 Вт. Они укомплектованы 25-мм твитером и увеличенным СЧ/НЧ-драйвером диаметром 203 мм. Колонки воспроизводят частоты от 70 Гц до 20 кГц. Эксклюзивный дистрибьютор Elipson в России – компания Simple Distribution