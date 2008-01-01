Автоматические шторы компании QMotion
В 2008 году в городе Пенсакола, штат Флорида, США, инженер и изобретатель Виллис Маллет решил сделать удобные моторизованные шторы на батарейках. Главным рынком для своего продукта он определил жилые и коммерческие помещения, в которых невозможно или просто нежелательно штробить стены и потолки, протягивать кабель – в сущности, затевать новый ремонт, если возникла потребность в автоматических шторах.
По убеждению изобретателя, все имевшиеся в тот момент на рынке продукты были неудовлетворительны: слишком шумны, и батарейки в них жили недолго. Виллис, будучи автором системы противовесов – торсионных пружин, которые используются в гаражных воротах, решил применить ту же технологию в шторах, и при помощи пружин-противовесов свести к минимуму потребление заряда батареек. Результат не заставил себя ждать. Сегодня в беспроводных ролл-шторах, плиссе и карнизах Qmotion используется несколько десятков уникальных запатентованных технологий. Вот лишь некоторые из них.
–Бесшумность;
–Возможность ручного управления;
–Программное изменение верхних и нижних пределов;
–Астрономические таймеры;
–Долгий срок службы батареек;
–Отсутствие необходимости снимать штору для замены батареек;
–Совместимость с системами управления Умный Дом.
Существуют также низковольтные версии ролл-штор, обладающие всеми (кроме автономности питания) перечисленными свойствами.
QMotion использует гравированные спиральные желобки на каждом карнизе, а также специально спроектированные кольца для перемещения, плавного открытия и закрытия закрепленных на них штор.
Бесшумная работа
Беспроводные карнизы QMotion® работают очень тихо, несмотря на впечатляющие характеристики.
Возможности управления – первый на рынке способ двойного управления
Автоматизированные (моторизованные) карнизы обеспечивают программируемое дистанционное управление уровнем освещенности. Теперь Вы можете перемещать шторы в определенное Вами положение одним нажатием кнопки. Активация карниза производится посредством дистанционного управления или при помощи ручного управления с помощью «шторводителя» (устройства управления).
Наши Автоматизированные (моторизованные) карнизы могут управляться вручную за счет встроенного ручного управления перемещением штор. Прикоснитесь «шторводителем» к карнизу для начала автоматического перемещения. Функция ручного управления перемещения штор может быть, как активирована, так и отключена.
Подробнее о беспроводном карнизе.
ПУЛЬТЫ ДУ QMOTION®
Одноканальный пятинопочный пульт дистанционного управления QMotion®
• 5 кнопок для передачи следующих команд: «вверх», «вниз», «25%», «50%», «75%»;
• Магнит сзади для крепления к настенной плите;
• Возможность управления неограниченным числом штор в группе.
Программируемый пульт дистанционного управления QMotion® с таймером
• Программирование автоматизированных установок в дополнение к функциям одноканального 5-кнопочного ПДУ;
• Поддержка до 6 событий;
• Программирование только на ПК в среде Windows;
• Настройка на время суток, дни недели, время восхода/захода солнца.
Многоканальный пульт дистанционного управления QMotion®
• До 6 индивидуальных или групповых настроек, неограниченное число штор в группе;
• Шторы, запрограммированные на многоканальный ПДУ, контролируются все вместе кнопкой «ALL» на том же пульте;
• Поддержка команд «вверх», «вниз», «25%», «50%», «75%»;
• Светодиодный индикатор отклика на команды;
• Индикация зоны движения штор при нажатии кнопки пульта.
Приложения для смартфона QMotion App и Qsync
• Управление шторами QMotion® с помощью устройств на платформе iOS и Android;
• Виртуальные шторы: движением пальца установите шторы в желаемую позицию;
• Plug and Play – простая настройка;
• Дайте своей конфигурации название, сделайте фото для группировки штор и создайте «сцену»;
• Пошаговая процедура обучения, установки нижнего предела, возможность удаления конфигурации для штор;
• Устройство управления Qsync позволяет контролировать до 500 штор или неограниченное число штор в группе.
Ручное управление. Отвес QMotion®
Механизм QMotion® включает патентованную и уникальную функцию, позволяющую открывать и закрывать шторы коротким легким потягиванием – без пульта дистанционного управления.
На прошедшей выставке CEDIA 2016 компания QMotion показала рулонные шторы с батарейным и проводным питанием, а также фирменные решения для управления шторами по протоколу ZigBee.
Представленные на выставке моторизованные шторы QMotion обладают полной совместимостью с системами управления Control4. Впрочем, интеграция с системами управления других производителей, таких как Savant, URC, Elan, RTI, также не представляет сложностей – для этого можно воспользоваться фирменным блоком сопряжения QMotion, обеспечивающим 2-стороннее управление.
Шторы с проводным питанием подключаются к специальной силовой панели, оснащенной специальными портами, в которые подключаются сами шторы и панели управления. Особо отметим, что в проводных моделях штор QMotion также реализована возможность управления по ZigBee.
Официальный дистрибьютор QMotion в России - компания QMotion Russia