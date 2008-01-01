Домашняя техника Автоматические шторы компании QMotion В 2008 году в городе Пенсакола, штат Флорида, США, инженер и изобретатель Виллис Маллет решил сделать удобные моторизованные шторы на батарейках. Главным рынком для своего продукта он определил жилые и коммерческие помещения, в которых невозможно или просто нежелательно штробить стены и потолки, протягивать кабель – в сущности, затевать новый ремонт, если возникла потребность в автоматических шторах. По убеждению изобретателя, все имевшиеся в тот момент на рынке продукты были неудовлетворительны: слишком шумны, и батарейки в них жили недолго. Виллис, будучи автором системы противовесов – торсионных пружин, которые используются в гаражных воротах, решил применить ту же технологию в шторах, и при помощи пружин-противовесов свести к минимуму потребление заряда батареек. Результат не заставил себя ждать. Сегодня в беспроводных ролл-шторах, плиссе и карнизах Qmotion используется несколько десятков уникальных запатентованных технологий. Вот лишь некоторые из них.

–Бесшумность;

–Возможность ручного управления;

–Программное изменение верхних и нижних пределов;

–Астрономические таймеры;

–Долгий срок службы батареек;

–Отсутствие необходимости снимать штору для замены батареек;

–Совместимость с системами управления Умный Дом.

Существуют также низковольтные версии ролл-штор, обладающие всеми (кроме автономности питания) перечисленными свойствами. Сегодня головной офис QMotion – это 30’000 кв.м. офисных и производственных площадей. Начав в 2008 году как коллектив из двадцати человек, сегодня Qmotion – это команда из ста профессионалов. Компания располагает офисами и производственными площадями в США, Англии, Германии, Австралии и России. Среди продукции компании беспроводные и низковольтные ролл-шторы, беспроводные шторы плиссе и единственные на рынке запатентованные бесшумные беспроводные карнизы.



РУЛОННЫЕ ШТОРЫ QMOTION®: УСТАНОВКА БЕЗ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ В ГОТОВОМ ИНТЕРЬЕРЕ

Шторы QMotion® разработаны специально для установки в готовых интерьерах, без прокладки кабеля, строительных работ, и связанных с этим затрат.



Возможность ручного управления

Шторы QMotion® имеют уникальную, запатентованную систему ручного управления, позволяющую регулировать шторы даже если пульт ДУ утерян. Необычайная простота

Автоматизированные шторы QMotion® приводятся в движение низковольтным блоком питания или стандартными батареями типа D. Продолжительный срок службы батарей значительно снижает расходы на обслуживание системы и повышает удобство. Важно, что установка штор не требует штробления, вызова электрика, прокладки проводов, и специальных инструментов. Разнообразие стилей

Механизм QMotion позволяет использовать комбинацию из двух штор, устанавливая их в два слоя на одном окне. Спереди обычно применяется ткань, фильтрующая свет, а сзади, ближе к стеклу, – ткань, затемняющая помещение. Двойные шторы QMotion – это прекрасный способ управления затенением в малом пространстве. Каталог тканей насчитывает несколько сот вариантов как для функционального (полное и частичное затемнение) так и для декоративного применения. Подробнее о рулонных шторах QMotion®.



СОТОВЫЕ ШТОРЫ (ПЛИССЕ) QMOTION: КОНСТРУКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Наши плиссированные жалюзи разработаны с учетом соображений безопасности, они не имеют шнуров, либо оснащены скрытыми или натянутыми шнурами. Кроме того, плиссированная конструкция обеспечивает превосходную изоляцию и энергоэффективность. Клиент может выбрать как ручное, так и автоматическое исполнение. Ручные плиссированные жалюзи от QMotion можно в любой момент легко модифицировать в автоматические.



Оригинальный дизайн

Широкий набор декоративных стилей, в том числе с применением пластичных материалов, образует роскошную коллекцию. Компания предлагает ткани для фильтрации света, декоративной отделки и затемнения. В ассортименте предусмотрены и ткани большой ширины, позволяющие закрыть широкие окна (до 3 м) без швов или наложений. Нейтральная белая подкладка обеспечивает единообразный внешний вид наружной стороны дома. Различные варианты дизайна и систем управления, гарантируют выбор идеального решения. Отсутствие видимых шнуров и отверстий под шнуры уменьшает утечку света и делает внешний вид жалюзи, более изысканным и эстетичным. Подробнее о сотовых шторах (плиссе) QMotion®.



Управляемое перемещение

Шторы можно перемещать вверх или вниз и останавливать в любой промежуточной точке – и все это при помощи простых нажатий кнопок. Пульт ДУ с программируемым таймером можно настроить на автоматическое перемещение штор в заданное время. С одного многоканального пульта ДУ QMotion® можно управлять 6 отдельными шторами или 6 группами штор. На каждый канал можно запрограммировать неограниченное число штор. Не можете найти пульт дистанционного управления? Никаких проблем! Шторы можно перемещать вверх или вниз вручную без использования пульта.



Низкий уровень шума

Инженеры QMotion® разработали малошумные, не создающие слухового дискомфорта рулонные шторы с превосходными звукоизолирующими свойствами.



ЕДИНСТВЕННЫЙ НА РЫНКЕ БЕСПРОВОДНОЙ КАРНИЗ

Уникальность карниза Drapery Rod от Qmotion® заключается в том, что он сконструирован по принципу Архимедова Винта. Это революционное решение в сфере автоматизированных систем штор – первый безрельсовый моторизованный карниз. Простота конструкции

Отсутствие раздражающих проводов и внешних двигателей обеспечивает лаконичный и элегантный вид автоматических (моторизованных) карнизов. QMotion использует гравированные спиральные желобки на каждом карнизе, а также специально спроектированные кольца для перемещения, плавного открытия и закрытия закрепленных на них штор.



Бесшумная работа

Беспроводные карнизы QMotion® работают очень тихо, несмотря на впечатляющие характеристики.



Возможности управления – первый на рынке способ двойного управления

Автоматизированные (моторизованные) карнизы обеспечивают программируемое дистанционное управление уровнем освещенности. Теперь Вы можете перемещать шторы в определенное Вами положение одним нажатием кнопки. Активация карниза производится посредством дистанционного управления или при помощи ручного управления с помощью «шторводителя» (устройства управления). Наши Автоматизированные (моторизованные) карнизы могут управляться вручную за счет встроенного ручного управления перемещением штор. Прикоснитесь «шторводителем» к карнизу для начала автоматического перемещения. Функция ручного управления перемещения штор может быть, как активирована, так и отключена.



Подробнее о беспроводном карнизе.



ПУЛЬТЫ ДУ QMOTION®

Одноканальный пятинопочный пульт дистанционного управления QMotion®

• 5 кнопок для передачи следующих команд: «вверх», «вниз», «25%», «50%», «75%»;

• Магнит сзади для крепления к настенной плите;

• Возможность управления неограниченным числом штор в группе.

Программируемый пульт дистанционного управления QMotion® с таймером

• Программирование автоматизированных установок в дополнение к функциям одноканального 5-кнопочного ПДУ;

• Поддержка до 6 событий;

• Программирование только на ПК в среде Windows;

• Настройка на время суток, дни недели, время восхода/захода солнца. Многоканальный пульт дистанционного управления QMotion®

• До 6 индивидуальных или групповых настроек, неограниченное число штор в группе;

• Шторы, запрограммированные на многоканальный ПДУ, контролируются все вместе кнопкой «ALL» на том же пульте;

• Поддержка команд «вверх», «вниз», «25%», «50%», «75%»;

• Светодиодный индикатор отклика на команды;

• Индикация зоны движения штор при нажатии кнопки пульта. Приложения для смартфона QMotion App и Qsync

• Управление шторами QMotion® с помощью устройств на платформе iOS и Android;

• Виртуальные шторы: движением пальца установите шторы в желаемую позицию;

• Plug and Play – простая настройка;

• Дайте своей конфигурации название, сделайте фото для группировки штор и создайте «сцену»;

• Пошаговая процедура обучения, установки нижнего предела, возможность удаления конфигурации для штор;

• Устройство управления Qsync позволяет контролировать до 500 штор или неограниченное число штор в группе.

Ручное управление. Отвес QMotion®

Механизм QMotion® включает патентованную и уникальную функцию, позволяющую открывать и закрывать шторы коротким легким потягиванием – без пульта дистанционного управления. УПРАВЛЕНИЕ ПО ZIGBEE И ИНТЕГРАЦИЯ С СИТЕМАМИ ДОМАШНЕЙ АВТОМАТИЗАЦИИ На прошедшей выставке CEDIA 2016 компания QMotion показала рулонные шторы с батарейным и проводным питанием, а также фирменные решения для управления шторами по протоколу ZigBee.

Представленные на выставке моторизованные шторы QMotion обладают полной совместимостью с системами управления Control4. Впрочем, интеграция с системами управления других производителей, таких как Savant, URC, Elan, RTI, также не представляет сложностей – для этого можно воспользоваться фирменным блоком сопряжения QMotion, обеспечивающим 2-стороннее управление.

Шторы с проводным питанием подключаются к специальной силовой панели, оснащенной специальными портами, в которые подключаются сами шторы и панели управления. Особо отметим, что в проводных моделях штор QMotion также реализована возможность управления по ZigBee. Официальный дистрибьютор QMotion в России - компания QMotion Russia <center></div></div> </td> <td width="200"> <!-- Begin MailChimp Signup Form --> <div id="mc_embed_signup"> <form action="//avreport.us7.list-manage.com/subscribe/post?u=c4156167d1901de3ae56fa22a&id=530f729cd8" method="post" id="mc-embedded-subscribe-form" name="mc-embedded-subscribe-form" class="validate" target="_blank" novalidate=""> <font color="#660000">Подпишитесь на наши новости</font> <img src="http://www.avreport.ru/fileadmin/Files/09_banners/ white3h.gif" alt="" /> <div id="mc_embed_signup_scroll"> <div class="mc-field-group"> <!-- <label for="mce-EMAIL">Email </label> --> <input type="email" value="" name="EMAIL" class="required email" id="mce-EMAIL" placeholder="Введите Ваш email" /> </div> <div id="mce-responses" class="clear"> <div class="response" id="mce-error-response" style="display:none"></div> <div class="response" id="mce-success-response" style="display:none"></div> </div> <!-- real people should not fill this in and expect good things - do not remove this or risk form bot signups--> <div style="position: absolute; 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