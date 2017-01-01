Басовитая и вечнозелёная встройка ICW-6MB от Beale Street Audio Специально для тех кто искал по-настоящему особенную встраиваемую акустику мы нашли весьма любопытную новинку: Beale Street Audio ICW-6MB. Эта симпатичная колонка примечательна не только зеленым динамиком, но и весьма необычным акустическим оформлением, позволившим производителям выжать из вполне типичного 6,5-дюймового излучателя по-настоящему много баса. Тест встраиваемой акустической системы Beale Street Audio ICW-6MB Официальный дистрибьютор Beale Street Audio в России - компания System One.