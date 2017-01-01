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«Битва форматов». День открытых дверей в MMS-Cinema

Басовитая и вечнозелёная встройка ICW-6MB от Beale Street Audio

Специально для тех кто искал по-настоящему особенную встраиваемую акустику мы нашли весьма любопытную новинку: Beale Street Audio ICW-6MB. Эта симпатичная колонка примечательна не только зеленым динамиком, но и весьма необычным акустическим оформлением, позволившим производителям выжать из вполне типичного 6,5-дюймового излучателя по-настоящему много баса.

 

Тест встраиваемой акустической системы Beale Street Audio ICW-6MB

 

Официальный дистрибьютор Beale Street Audio в России - компания System One.

 

 
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