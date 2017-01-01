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Hi-Fi & High End Show 2017

С 20 по 23 апреля в московском выставочном центре «Крокус Экспо», а также в расположенном по...

Премия TOP HIGH END

В одной из категорий Национальной премии в области потребительской электроники «ПРОДУКТ ГОДА»...

«Битва форматов». День открытых дверей в MMS-Cinema

BenQ InstaShow презентация с комфортом

Мы нашли весьма удобный инструмент для проведения презентаций: BenQ InstaShow. Этот нехитрый комплект позволяет мгновенно подключать к проектору не только ноутбук или компьютер, но практически любой источник видеосигнала (главное - чтобы в нем был порт HDMI). И при необходимости можно использовать в презентации до 16 устройств и переключаться между ними нажатием одной кнопки! Одним словом, нам очень понравилось, хотя и минусы у такого решения тоже есть. Все подробности в этом видео.

 
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