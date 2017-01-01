Домашняя техника BenQ InstaShow презентация с комфортом Мы нашли весьма удобный инструмент для проведения презентаций: BenQ InstaShow. Этот нехитрый комплект позволяет мгновенно подключать к проектору не только ноутбук или компьютер, но практически любой источник видеосигнала (главное - чтобы в нем был порт HDMI). И при необходимости можно использовать в презентации до 16 устройств и переключаться между ними нажатием одной кнопки! Одним словом, нам очень понравилось, хотя и минусы у такого решения тоже есть. Все подробности в этом видео.