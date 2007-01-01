Обзор современного, высокотехнологичного и яркого DLP-проектора BenQ MU706. В стильный белый корпус разработчик вместили лампу, дающую 4'000 Лм, чтобы можно было показывать презентации в освещенном помещении. Встроенные шаблоны для школьной доски позволяют облегчить учебный процесс. А главная особенность - возможность подключения гаджетов проводным и беспроводным способом. Подробности в этом видео.

Подробно познакомиться с возможностями проектора BenQ MU706 можно в развернутом тесте AVREPORT