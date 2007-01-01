Домашняя техника BenQ S9 – компактные проекторы профессионального уровня Компания BenQ представляет новую серию компактных мультимедийных проекторов S9, которые обладают рядом функций, встречающихся ранее только в профессиональных моделях. Проекторы новой серии сочетают высокое качество изображения, отличные показатели яркости и контрастности, а также надежность и удобство эксплуатации. В линейку S9 входят три модели: Benq SX920 (1024x768), SW921 (1280х800) и SU922 (1'920x1'200). Серия S9 была специально разработана для больших помещений с достаточно высоким уровнем внешней освещенности. Такие функции как большой зум, сдвиг линз и корректировка трапеции делают установку проектора простой и быстрой. Благодаря высокому качеству сборки, доступному обслуживанию, интуитивно-понятному интерфейсу и тихой работе, проекторы серии S9 прекрасно подойдут для каждодневного использования.

НЕОБЫЧНЫЙ ДИЗАЙН

Проекторы BenQ S9 выполнены в стильном и компактном корпусе толщиной менее 12 см и весом менее 5 кг. На верхней панели проекторов расположен LED-дисплей с органами управления. Модели новой серии выглядят очень элегантно, в том числе благодаря текстурной фронтальной панели цвета «металлик». ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВКИ

Большой зум 1.6x

Наличие большого оптического зума 1.6x позволяет получить изображение размером 150" как с расстояния 3,5 м., так и с 5,5 м. Вертикальный сдвиг объектива

Сдвиг объектива позволяет значительно облегчить инсталляцию проектора. Эта функция используется для регулировки положения проецируемого изображения по размеру экрана без потери качества изображения. Центральное расположение объектива

Центральное расположение объектива значительно облегчает установку проектора, вам не потребуется делать никаких специальных расчетов при установке.

Коррекция трапециевидного изображения

Эта функция дает возможность скорректировать неправильное изображение с помощью вертикальной и горизонтальной регулировки до +/- 30 градусов. Вы сможете расположить проектор сбоку от себя, и тень не будет загораживать изображение. Угловая коррекция изображения

Угловая коррекция изображения - это простой и удобный способ корректировки неправильного изображения с помощью настройки каждого угла. КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Яркость 5'000 ANSI лм

Не имеет никакого значения, насколько ярко освещен конференц-зал. Благодаря высокой яркости (5'000 ANSI лм) вы сможете проводить презентации даже в хорошо освещенном помещении без потери качества изображения. Разрешение WUXGA (1’920х1’200)

Проектор SU922 имеет разрешение WUXGA (1’920x1’200), которое превосходно подходит для качественного отображения любой презентации. Высокий уровень контрастности

Благодаря высокой контрастности производителю проектора удалось получить высокую детализацию изображения и превосходную читаемость текста. УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

LAN Control

Проектор BenQ SU922 оснащен функцией удаленного администрирования. Вы можете управлять несколькими проекторами из единого центра. Проектор дополнительно поддерживает системы Crestron RoomView и PJ-Link. Быстрый доступ к лампе

Отсек с модулем лампы располагается под верхней крышкой проектора и обеспечивает быстрый доступ к ней. Для замены лампы вам больше не придется снимать проектор с кронштейна. MHL соединение

С помощью MHL соединения можно передавать изображение с мобильного устройства на большой экран через MHL кабель или беспроводной адаптер. При этом во время просмотра ваше устройство будет заряжаться, так что можно не беспокоиться о том, что в самое неподходящее время оно разрядится. Технология DLP в проекторах BenQ

Технология Digital Light Processing (DLP) в 2015 г. получила награду Academy Award of Merit , как ведущая проекционная технология, которая используется в 90% цифровых кинотеатрах мира и 100% в кинотеатрах IMAX. DLP-проекторы занимают свыше 50% проекторного рынка. Компания BenQ является ведущим производителем DLP-проекторов.

Правильная цветопередача

DLP-проекторы BenQ воспроизводят яркие, реалистичные цвета в течение всего периода работы. Сочетание 6-ти сегментного цветового колеса с технологией BrilliantColor™ обеспечивает точное отображение сложных оттенков, таких как, например, цвет человеческой кожи, в результате чего изображение выглядит совершенно естественным. Также проекторы BenQ соответствуют стандартам Rec.709 и sRGB. Стабильное качество изображения

DLP-проекторы BenQ обеспечивают высокую четкость изображения, хорошую читаемость текста и яркие, реалистичные цвета в течение всего периода работы. BenQ использует в своих моделях технологию DLP. Принцип ее работы заключается в том, что свет от лампы проходит через цветовое колесо, приобретая определенный цвет, который отражается от миллионов микрозеркал, расположенных на DMD-чипе, и затем попадает на экран. Оптическая система проектора имеет герметичный дизайн, поэтому DMD-чип и зеркала защищены от попадания на них пыли. DLP- проекторы не имеют проблем с деградацией цветов - цвета будут стабильными весь период работы.

После нескольких лет интенсивного использования и установки в проектор новой лампы, проецируемое изображение будет таким же, как и изображение, полученное с совершенно нового проектора. DLP-проектор BenQ

Проектор, использующий другую технологию Высокая четкость изображения. Хорошая читаемость текста Также DLP-проекторы имеют высокий уровень контрастности для визуализации мелких деталей, тонких линий и темных сцен. Более глубокий черный цвет и более четкое и чистое изображение сделают вашу презентацию легко читаемой даже с самых последних рядов в хорошо освещенном классе. А благодаря технологии BenQ SmartEco расход электроэнергии существенно снизится, при этом наилучший контраст и яркость изображения останутся неизменными.