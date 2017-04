Домашняя техника Беспроводной мультирум в стиле Klipsch Беспроводной мультирум под логотипом DTS все активнее расширяется, все больше производителей присоединяется к альянсу. Настал черед и американской компании Klipsch, выпустившей сразу целую плеяду продуктов с логотипом DTS Play-Fi. Напомним вкратце об основных преимуществах технологии DTS Play-Fi, которая сегодня активно завоевывает рынок, тесня Sonos, Heos и иже с ними. Главная особенность технологии — возможность ее лицензирования разными брендами и, соответственно, работа в одной системе компонентов не одного производителя (как это реализовано в других системах), а абсолютно любых, лишь бы поддерживалась сама технология Play-Fi. Еще один неоспоримый плюс — возможность воспроизводить без перекодирования музыкальный контент с разрешением до 24 бит/96 кГц. Для этого используется специальный режим Critical Listening, который по умолчанию отключен, видимо, для экономии пропускной способности сети. Когда вышеупомянутый режим не активирован, все потоки вплоть до разрешения 16 бит/48 кГц стримятся без каких-либо изменений, а вот все, что имеет разрешение выше (поддерживается поток вплоть до 24/192), проходит процесс даунсемплинга, который понижает разрешение до 16/48, чтобы обеспечить надежную передачу данных по Wi-Fi.

Play-Fi поддерживает передачу большинства популярных аудиоформатов, как то: MP3, M4A, AAC, FLAC, WAV и AIFF. Принцип работы - абсолютно такой же, как и у всех мультирум-систем - в каждой комнате устанавливается один или несколько компонентов, которые становятся соответствующей зоной в системе (например, гостиная, спальня, кухня и т. д.). Klipsch Stream имеет как свое собственное приложение, так и прекрасно управляется со стандартного приложения от DTS, доступного и для iOS, и для Android. Именно с помощью приложения вся система настраивается и эксплуатируется.

В приложении доступны различные источники потокового аудиосигнала (это могут быть интернет-сервисы, интернет-радио, музыкальные файлы на NAS или на самом устройстве), которые можно вывести в различные зоны по своему собственному усмотрению. Так как современные пользователи предпочитают беспроводное подключение, то естественно, количество передаваемой аудиоинформации ограничено возможностями беспроводной сети. Компания рекомендует одновременное использование до 32 продуктов в одной сети (а это 32 зоны!). С одного телефона можно подключиться к 16 различным зонам и воспроизводить в них в режиме «вечеринка» одну и ту же композицию (источник) одновременно. С одного устройства можно стримить разные потоки в 4 разные зоны. И беспроводным мультирумом Klipsch Stream одновременно может пользоваться до 8 человек с разных устройств без каких-либо ограничений.

В общем, возможностей очень много, и их вполне достаточно даже для большой семьи в крупном частном доме, не говоря уже о более скромных запросах. А теперь рассмотрим ассортимент, который предлагает компания Klipsch для создания беспроводного мультирума на базе своих устройств.



RW-1 Это компактная вертикальная АС, построенная по двухполосной схеме: за высокие частоты отвечает алюминиевый твитер с фирменным рупором Tractrix, а за СЧ/НЧ - динамик с диффузором из сплава Cerametallic. Встроенный цифровой усилитель питает эти динамики и выдает 30 Вт. К сети RW-1 подключается как по Wi-Fi, так и по Ethernet. Кроме сетевых источников колонка также имеет возможность воспроизведения локального источника - через аналоговый вход 3,5-мм mini-jack.

Две колонки RW-1 можно спарить и получить полноценную беспроводную стереопару.



The Three Настольная система, выполненная в ретро-стиле - это про The Three. Корпус модели отделан натуральным шпоном, переключатели и ручки сделаны из меди - шикарный дизайн выполнен в стиле линейки Heritage. Стереосистема The Three имеет акустическое оформление «закрытый корпус», за высокие и средние частоты у нее отвечают два широкополосных драйвера, а НЧ отданы на откуп одному активному и двум пассивным динамикам, все это нагружено на 60-ваттный усилитель. The Three обеспечивает широкие возможности подключения дополнительных источников: Bluetooth (с Apt-X), линейный вход RCA, встроенный фонокорректор (!) для подключения винилового проигрывателя, 3,5-мм mini-jack, а также аудиовход USB-B для подключения к ПК.



RSB-8 Этот стоваттный саундбар выполнен по схеме 2.1 с фазоинвертором, два канала представлены твитером (с фирменным рупором Tractrix) и среднечастотником, низкие частоты отданы беспроводному сабвуферу с 6,5-дюймовым драйвером. RSB-8 оснащен HDMI-входом с поддержкой 4К-сигнала, кроме того, доступны оптический, аналоговый 3,5-мм вход и приемник Bluetooth. Для создания эффекта объемного звучания реализован режим Virtual Surround, имитирующий звучание многоканального кинотеатра. К сети устройство подключается по Wi-Fi.



RSB-14 Это топовый саундбар не только в линейке Stream, но и в ассортименте саундбаров компании Klipsch. Он имеет такую же конфигурацию, что и младший собрат RSB-8, но он крупнее (рекомендуется к ТВ с диагональю от 50 дюймов), а также имеет более широкую функциональность. HDMI-входов здесь три, все с поддержкой 4К, также предусмотрен оптический вход, вход 3,5-мм и Bluetooth. Не забыта и технология виртуального объемного звучания Virtual Surround. А выходная мощность всей системы поднята до 135 Вт.



Gate Название говорит само за себя – устройство является «шлюзом» между инфраструктурой Klipsch Stream (DTS Play-Fi) и традиционными аудиоустройствами. Причем Gate можно подключить к уже готовой системе и добавить в нее возможности беспроводного мультирума, а можно подключить к нему любой источник с аналоговым выходом (предусмотрен 3,5-мм разъем) и аудиосигнал можно будет воспроизводить в любой другой комнате. К сети устройство подключается по Wi-Fi, а габариты его настолько малы, что Gate можно легко спрятать внутри стойки с компонентами.



Powergate Это универсальный 100-ваттный усилитель класса D с широкой функциональностью и в весьма компактном корпусе. Powergate может стать центром небольшой системы и при этом еще и частью беспроводного мультирума. Устройство имеет аналоговые входы (RCA и 3,5-мм mini-jack), оптический вход и USB-B. Для подключения винилового проигрывателя предусмотрен фонокорректор, а к сети усилитель подключается как по Wi-Fi, так и по Ethernet. Есть и аналоговый стереовыход на RCA, и даже выход на сабвуфер и на наушники. Powergate вполне самодостаточен, но не забываем, что он является частью семейства Klipsch Stream, а значит – может быть отдельной зоной беспроводного мультирума, а также может ретранслировать любые подключенные источники в другие зоны. Например, можно слушать любимые виниловые пластинки, находясь на кухне, в то время как проигрыватель – в гостиной. Ну, а выходной мощности хватит, чтобы раскачать даже крупные колонки. Эксклюзивный дистрибьютор Klipsch на территории России - компания Overton