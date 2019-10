Домашняя техника Black Nova – новый облик вашего «умного дома» Подавляющее большинство заказчиков систем домашней автоматизации не очень интересуется, на каких компонентах будет построена эта система или как будут выглядеть ее внутренние блоки. Зато очень важными факторами являются дизайн панелей управления, выключателей и других подобных интерфейсов взаимодействия между системой и пользователем. И надо признать, что современный рынок домашней автоматизации, несмотря на свою технологическую направленность, не очень сильно продвинулся в плане дизайна. Пожалуй, самые продвинутые элементы управления сегодня существуют у весьма недешевой линейки Lutron Palladiom, где используется и различное стекло, и металлы, и пластик. В подавляющем большинстве случаев панели управления – не сильно дизайнерские устройства. Именно поэтому частенько дизайнеры вынуждены использовать в системах автоматизации стандартные выключатели от известных брендов типа Jung, Gira и т.д., и хорошо, если они поддерживают стандарт автоматизации типа KNX, но бывает, что по требованию владельцев используется обычная серия электротехнических изделий, для подключения к «умному дому» изначально не предназначавшаяся. И тогда приходится городить сухие контакты и прочие ухищрения, чтобы совместить несовместимое… Однако мы немного увлеклись – на самом деле в данной статье мы хотим рассказать, что на рынке панелей управления для домашней автоматизации появилась канадская компания Black Nova, которая изначально специализировалась на устройствах для оснащения отелей разного уровня. Компания решила использовать опыт, накопленный в HoReCa, взять удачные решения, адаптировать дизайн и применить это все в домашнем сегменте, причем заняв сразу три ниши – Crestron, KNX и Modbus (RS-485).

Компания заявляет, что ее концепция базируется на трех принципах – дизайн, инновации и технологии. Задача инженеров компании – объединить в одном устройстве премиальные материалы и дизайн, удобство использования и функциональность. На российский рынок компания выходит с линейкой ALBA. Кроме этой линейки в ассортименте канадцев есть еще ARIA, ANY, T-DOT и серии HOSPITALITY для гостиниц. О последних мы расскажем вкратце в конце материала, а сосредоточимся на самой актуальной для дома/для семьи – «АЛЬБЕ».



ALBA

Для управления насущными потребностями в системе автоматизации предлагается три варианта «кийпадов» (панелей управления), которые могут иметь 2, 4 или 8 кнопок, а также термостат. Все панели могут быть выполнены или из стекла (два варианта), или из металла (тоже два варианта) – это стандартные варианты отделки, под заказ возможны другие вариации. Панели серии Alba могут быть выполнены из стекла или металла. На заказ компания может изготовить и другие варианты Панели интересны тем, что имеют физические кнопки, каждая из которых может программироваться (и гравироваться) как две независимые, что позволяет получить из двух – четыре, четырех – восемь, а вот из восьми – двенадцать различных точек контроля. Гравировку можно делать любую – в зависимости от предназначения сенсора. Варианты гравировок, которые можно нанести на клавиши панелей управления Термостат, а он, безусловно, является жемчужиной коллекции (вы видели обычные термостаты? Если нет, то готовьтесь, зрелище не для слабонервных) имеет довольно большой OLED-дисплей, четыре физических кнопки и шесть сенсорных клавиш. Внешние габариты стандартны для всех панелей и термостата – 95х95 мм при глубине 8,5 мм. Термостат Black Nova серии Alba обладает очень привлекательным дизайном Устанавливаться устройства могут как в европейские круглые подрозетники, так и в британские коробки 3x3.



ARIA В линейку ARIA входят термостат и сенсорные панели Минималистская серия – с довольно элегантным, но простым дизайном. В линейке термостат и сенсорные панели. Последние могут быть с различным количеством сенсорных зон – от одной и до девяти. Термостат оснащен встроенным температурным датчиком, а также датчиком влажности.

Стандартных отделок две – черное и белое стекло.



ANY В неактивном состоянии «умные» панели серии ANY – это просто стильный стеклянный квадрат на стене Оригинальная серия «из будущего» - очень умные панели черного или белого стекла, оснащенные датчиками приближения, освещения, жестов, температуры и влажности. Вся необходимая информация отображается на самой панели, причем исключительно по необходимости. В неактивном состоянии это стильный стеклянный квадрат на стене.



T-DOT Решение T-DOT объединяет сенсорную панель ARIA и сестему голосового управления Alexa Объединяет в одном модулей панель ARIA на 9 или 12 сенсорных клавиш, или же термостат этой серии с системой голосового управления Amazon Alexa – Echo Dot, который вставляется в соседний модуль. Все это выглядит органичным законченным решением, а микрофоны Echo Dot могут улавливать голосовые команды и управлять различными умными устройствами у вас дома.



HOSPITALITY Различные панели в дизайне ARIA, востребованные в коммерческом сегменте, в частности, в отельном бизнесе. К стандартным вариантам из «Арии» добавлены придверные панели со считывателем карточек RFID, кнопкой звонка, а также статусами «убрать комнату» и «не беспокоить».

Панели серий ALBA и ARIA можно составлять в блоки, для чего используются специальные модульные рамки, которые выпускаются в 1-, 2- и 3-модульном исполнении. Это позволяет красиво разместить в одном месте сразу несколько панелей управления и, например, термостат. Все панели Black Nova работают в системах KNX, Cresnet (Crestron) и RS-485 (Modbus), естественно, при заказе необходимо выбрать нужную, так как начинка панелей отличаются в зависимости от используемого протокола автоматизации. Официальный дистрибьютор Black Nova в России - компания Единые Системы