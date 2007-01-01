Домашняя техника Больше кнопок, больше удобства: новые решения InstaShow от BenQ Беспроводные презентационные системы изменили саму суть процесса подключения компьютера к проектору или большому ЖК-дисплею. И совершенно логичным шагом стало дальнейшее развитие этих технологий. Компания BenQ обновила модельный ряд InstaShow, представив два новых устройства, существенно расширяющих и без того отличные возможности фирменной системы. С появлением InstaShow подключение ноутбука к проектору стало предельно простым История беспроводных презентационных систем от компании BenQ началась с комплекта InstaShow WDC10, выпущенного в 2017 году. Комплект состоял из базового устройства, подсоединяемого непосредственно к проектору с помощью HDMI-интерфейса и клиентских устройств — кнопок, подключаемых в HDMI и USB порты компьютера. В стартовый комплект входило две кнопки, но при необходимости можно купить их дополнительно. Одно базовое устройство способно поддерживать связь с 16 кнопками с возможностью вывода на экран изображения от одного из пользователей.

Процедура повседневного использования сводится к подключению клиентского устройства к источнику сигнала и нажатию кнопки, что полностью соответствует понятию plug’n’play. С помощью решения можно воспроизводить на экране не только статические изображения, но также видео разрешения 1080р со звуковым сопровождением. Эффективная рабочая дистанция для беспроводного соединения у InstaShow WDC10 составляет 8 м, чего достаточно для переговорной комнаты средних размеров.

Небольшой беспроводной модуль заменил длинный HDMI кабель Похожие по сути устройства выпускали и другие компании, при этом у InstaShow были свои преимущества. Поскольку презентационное решение применяется преимущественно в корпоративном сегменте, IT-безопасность и защита данных является важным фактором. С этой точки зрения решение от BenQ выглядит оптимальным. Беспроводная связь между кнопками и базовым устройством осуществляется по закрытому каналу связи с применением сложных алгоритмов шифрования и автоматическим выбором частоты. При этом, никаких настроек беспроводной связи пользователи не осуществляют и не имеют к ним доступа. Сама клиентская кнопка является самостоятельным устройством, не задействующим ресурсов компьютера, и для её работы не требуется установка ПО. С точки зрения безопасности, да и чисто технически, подключение кнопки не отличается принципиально от прямого подключения монитора или проектора. С этим связано еще несколько дополнительных плюсов. Будучи самодостаточным аппаратным решением, кнопка может подключаться к любым компьютерам, вне зависимости от типа и версии установленной на них операционной системы. Достаточно, чтобы ОС в принципе поддерживала подключение внешних дисплеев. Кроме того, источником сигнала может выступать любой цифровой источник с HDMI выходом: Blu-ray проигрывателем, цифровым медиаплеером, игровой консолью и т. д. Работа без использования ПО на устройстве подразумевает отсутствие какой-либо нагрузки на процессор компьютера, связанной с обработкой и трансляцией изображения и звука. Благодаря этому комплект InstaShow успешно работает даже с маломощными компьютерами, а скорость подключения и работы не зависит от производительности подключаемого клиентского устройства. Новое поколение устройств InstaShow обладает большей производительностью

Ощутимым недостатком системы является необходимость подключать кнопки к двум портам одновременно. В ситуации, когда источник сигнала не имеет USB-порта или же HDMI и USB находятся далеко друг от друга, приходилось использовать удлинители или задействовать внешнее питание. Разрабатывая новые устройства InstaShow, инженеры BenQ учли этот факт, а заодно и повысили производительность системы в целом.

С 2019 года комплект InstaShow WDC10 можно дополнить устройством InstaShow WDC10С. Это новый тип клиентской кнопки, подключаемый к источнику посредством одного интерфейса USB-C, который конструктивно объединяет в себе USB и HDMI, поэтому WDC10С является полным эквивалентом обычных кнопок из комплекта WDC10 и сочетает все их преимущества. При этом появляется возможность подключать кнопку напрямую к смартфонам и современным ультракомпактным ноутбукам без использования переходников. Ноутбуки с USB-C теперь тоже можно подключить к системе InstaShow Следующим шагом в развитии презентационной системы InstaShow стала новая модель WDC20. Кнопки данной системы используют двухпроводное подключение, однако длины проводов, особенно USB-А были увеличены, что существенно расширило список компьютеров и ноутбуков, к которым кнопка подключается без использования удлинителей. Более мощные беспроводные модули, работающие на частотах 2,4 и 5 ГГц, увеличили эффективную дистанцию подключения до 15 м, а максимальное количество подключаемых кнопок теперь составляет 32.

Изменения коснулись не только эргономики и производительности. В InstaShow WDC20 был реализован ряд новых функций, призванных повысить эффективность системы. При использовании гаджетов, работающих под управлением Android и iOS, подключение к головному блоку можно осуществлять без использования кнопок, а также и без установки ПО, по стандартным протоколам беспроводной передачи видео, благодаря чему подключение остается безопасным. Соответственным образом был обновлен пользовательский экран. Теперь на нем может отображаться QR-код, необходимый для подключения мобильного гаджета. Удлинение кабеля позволит подключиться даже USB и HDMI порты будут расположены на расстоянии В отличие от предыдущей модели, новый InstaShow WDC20 позволяет выводить на экран не одно, а до четырех изображений одновременно. Это существенно повышает эффективность работы при проведении совещаний, семинаров и дискуссий, позволяя, например, сравнивать данные, предоставляемые различными пользователями, получая более наглядную картину на общем экране. Данная возможность также актуальна и в образовательном процессе, когда учащиеся могут выводить на общий экран результаты совместной работы.

Еще одна функция, одинаково актуальная как в бизнесе, так и в образовании — совместимость InstaShow WDC20 с интерактивными панелями. Без каких-либо дополнительных подключений компьютер и интерактивная панель получают полноценную двустороннюю связь. Компьютером можно управлять с помощью сенсора, поверх отображаемой картинки можно рисовать, делать надписи и пометки, с опцией сохранения результатов. Одним словом — работа происходит точно так же, как будто компьютер и интерактивная ЖК-панель соединены HDMI и USB кабелями напрямую. Как любое другое технологическое решение InstaShow развивается и совершенствуется Новые решения InstaShow от BenQ являются примером того, как изначально удачная технология может получить дальнейшее развитие, становясь более удобной и функциональной. Нововведения, реализованные в моделях WDC10C и WDC20, ощутимо расширяют возможности и как следствие, сферу применения презентационной системы, что сделает её еще более востребованной в обозримом будущем.