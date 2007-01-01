Дискретные ОУ Burson Audio: усовершенствование аудиокомпонентов своими руками ‒ это не сложно
Burson Audio ‒ австралийская компания родом из города Мельбурн. Бренд известен благодаря высококачественным цифро-аналоговым преобразователям и усилителям, изготовленным в соответствии с философией High-End: кратчайший сигнальный путь, минимальное количество элементов в аудиотракте и фирменные операционные усилители (ОУ) с подобранными дискретными транзисторами. На самом деле именно дискретные ОУ и другие схемы с их участием принесли Burson Audio признание аудиофилов. Ведь компания, основанная в 1996-ом, готовые устройства стала выпускать, начиная с середины нулевых. А до этого под маркой Burson Audio разрабатывались и продавались очень удачные модули ОУ и регуляторов напряжения, адресованные любителям мастерить что-то своими руками или модифицировать уже готовые аудио-компоненты. Более того, уже имея солидный модельный ряд собственных устройств, компания по-прежнему продолжает разработку семейства фирменных дискретных ОУ. И в этом нет ничего удивительного: прежде всего Burson Audio делает ОУ для себя, в дальнейшем на их базе создаются все предварительные каскады в готовых компонентах. А для любителей хорошего звука дискретные ОУ австралийцев стали едва ли не самым простым и недорогим способом модификации аудиоустройств бюджетной или средней категории, поднимающим качество воспроизведения на добрую ступень выше их изначального уровня.
Некоторые примеры модернизации аудиокомпонентов с помощью дискретных ОУ Burson Audio из
5-ой и 6-ой линейки. Множество других историй апгрейда можно найти на сайте производителя
Напротив, дискретная схема разрабатывается для конкретного устройства с четко заданными параметрами электрической цепи, при прочих равных условиях такая схема будет работать эффективнее. В дискретной схеме производитель может контролировать качество и согласованность всех элементов, внимательно относясь к мелочам конструкции. Например, дискретные ОУ Burson Audio начинаются с толстых, термостабильных печатных плат, дорожек из чистой меди и позолоченных контактов. Защита от окисления обеспечивается специальным покрытием обеих сторон печатных плат. В обеспечивающем кратчайших сигнальный путь, минимальном наборе элементов схемы используются только подобранные и протестированные транзисторы, конденсаторы и резисторы. Резисторы испытывают жесткий отбор, включающий предварительную 50-часовую приработку. В ходе ручной сборки используется высококачественный бессвинцовый припой и терморегулируемая пайка, снижающая тепловой «удар» для всех элементов схемы. Естественно, при таком порядке изготовления дискретные схемы Burson Audio будут иметь улучшенные параметры по сравнению с микросхемами, разработанными для обобщенных задач.
Микросхемы, допускающие прямую замену на дискретные ОУ Burson Audio
Двухканальные ОУ: AD823, AD823AN, AD8066, AD8620, AD712, AD827, C4570, JRC4556AD, JRC4580, JRC5532, JRC5532D, JRC5534, LF353, LM4562, LME49860, LM833N, NE5532, NEC4520, NEC4570, NJM2068D, NJM2114, NJM2214D, NJM4558, NJM4558D, NJM4560, NJM5532, NJM4558P, OP275, OPA1612, OPA2277PA, OPA2132, OPA2134, OPA2604, JRC4558, RC4558D, RC4558P, TL052, TL072, MUSES01, MUSES02, MUSES8820, MUSES8920, MUSES8832, BA15532.
Конечно, большие бренды хорошо осведомлены об ограничениях чипов с ОУ, однако продолжают использовать их из-за массовости производства и ради уменьшения себестоимости продуктов. Burson Audio выпускает продукцию малыми партиями и может позволить себе привередливое отношение к комплектующим и условиям сборки.
Что дают дискретные ОУ на практике: улучшенную проработку деталей, более живые, рельефные тембры, улучшенную атаку и контроль баса, возросшую прозрачность музыкальной сцены. Музыка просто становится более реалистичной. И что особенно важно, размеры и форм-фактор дискретных ОУ Burson Audio в большинстве случаев позволяет замену штатных чипов «один в один». Модернизировать можно самые разные компоненты: проигрыватели, предусилители, усилители наушников, ЦАПы и даже некоторые портативные устройства. Сотни примеров подобной модификации «старых» аудио-компонентов с подробными инструкциями можно найти на сайте Burson Audio и форумах энтузиастов.
Эволюция дискретных ОУ Burson Audio шла по пути постепенного уменьшения элементов в схеме, сокращения сигнального пути и размеров самого модуля. В чем не трудно убедиться, сравнив ОУ 4-го поколения с недавно выпущенными модулями 5-го и 6-го поколений. Разумеется, каждое следующее поколение ОУ ‒ учитывая то, что модули изначально «заточены» под аудио проекты ‒ дает прирост в качестве воспроизведения. При разработке ОУ Burson Audio делает упор не на высокий коэффициент усиления в цепи без обратной связи, а на более важные для звука характеристики: малые шумы и искажения, малый дрейф параметров (температурная устойчивость), сведенные к минимуму сдвиг ноля и смещение входного тока. Кроме того, по сравнению с ОУ на микросхемах дискретные решения австралийцев обладают расширенной полосой пропускания и увеличенным диапазоном питания.
Традиционно входной каскад ОУ Burson Audio оснащается парой тщательно согласованных полевых транзисторов. Каждая такая пара составляется в ходе двухэтапной выборки. В основной секции применяется не традиционный усилитель напряжения, а схема «токового зеркала». Выходная пара отборных полевых транзисторов включена в конфигурации эмиттерного повторителя, дающего ОУ большой выходной ток при низком импедансе ‒ сочетание параметров, позволяющее применять ОУ в самых разных аудио-приложениях.
Burson Audio V5i по размерам сопоставим со стандартными чипами ОУ, его секрет - гибридная конструкция
Когда был создан усилитель V5, он стал самым маленьким дискретным ОУ в мире. Однако, V5 все равно крупнее стандартных чипов, и не всегда может влезть в схему готового аудиоустройства, особенно если это портативный прибор. Поэтому инженеры Burson Audio разработали ОУ V5i. Этот модуль имеет беспрецедентно малые габариты, сравнимые с обычными чипами: база ‒ 11 х 11 мм, высота ‒ всего 7.9 мм. Секрет компактности V5i ‒ гибридная конструкция, сочетающая интегральную технологию с преимуществами дискретной схемотехники. Транзисторная схема V5i реализована в чипе, изготовленном на заказ ведущим производителем микроэлектроники. Но некоторые важные элементы обвязки, нуждающиеся в тщательном отборе параметров, вынесены за пределы микросхемы.