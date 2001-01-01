Домашняя техника Экраны Lumien - качество и практичность для всех Проекционная техника в наше время является доступной и имеет широчайшую сферу применения - от домашних кинозалов, до рекламы, выставок и концертов. Однако основная масса проекторов по-прежнему используется в сферах бизнеса и образования. Не секрет, что в этих сегментах требуются наиболее надежные и практичные проекционные экраны с разумным соотношением цены и качества. Именно такую продукцию производит компания Lumien. Экраны Lumiеn призваны решать повседневные задачи в сфере бизнеса и образования

Производство проекционных экранов Lumien началось в 1981 году. С самого начала компания решила сделать ставку на создание экранов с оптимальной ценой. Качественных, функциональных, но не перегруженных маловостребованными опциями. В настоящий момент ассортимент продукции Lumien включает в себя экраны для бизнеса, образования и домашних кинозалов, а также мебель и аксессуары для удобного размещения проекторов. Модельный ряд экранов состоит из трех серий: Master, Cinema и Eco. Экраны серии Master отличает высокое качество и универсальность применения Master Экраны Master - это универсальная, надежная продукция, обеспечивающая высокое качество изображения при невысокой цене. Серия отлично подходит не только для применения в домашнем кинотеатре, но также для обучения и проведения бизнес-конференций. Экраны Master могут иметь соотношение сторон 1:1, 4:3, 16:9 и 16:10 и выпускаются во всех востребованных на рынке размерах. Моторизированные экраны Lumien Master Control Lumien Master Control — универсальные экраны с электроприводом, предназначенные для крепления на стену или потолок. Несмотря на небольшую цену, экран обладает высокой надежностью, обеспечивает долгую и безотказную работу, позволяя при этом снизить затраты на техническое обслуживание. Как и более дорогие модели, этот экран комплектуется премиум полотном Matte White Fiberglass с черной каймой по периметру. Данное полотно обеспечивает высочайшее качество изображения при невысокой цене за единицу площади экрана, оно огнестойкое, защищено от образования плесени, а в случае загрязнения его можно просто вымыть. В качестве опции ко всем моделям поставляется две системы дистанционного управления: инфракрасная и радиочастотная. Лаконичный дизайн корпусов позволяет экранам органично вписываться в любые интерьерные решения. Большие моторизированные экраны Lumien Master Business Control Master Business Control - это моторизованные экраны с широким спектром применения. Они имеют алюминиевый корпус, который отличается легкостью и обладает привлекательным дизайном. Эти экраны хорошо подходят для установки в офисах, банках, гостиничных комплексах, а также могут использоваться в домашних кинотеатрах. В нижней части полотна установлен утяжелитель треугольного сечения. Для придания инсталляции аккуратного вида при сворачивании экрана он полностью убирается в корпус. В комплект входит два вида систем дистанционного управления: по инфракрасному (IR) или радиочастотному (RF) каналу. Встраиваемые потолочные экраны Lumien Master Recessed Control Корпус экрана Master Recessed Control может встраиваться в потолок. Данная модель оптимальна для реализации тех решений, где важна максимальная незаметность. Она оснащена бесшумным мотором и опционально может включать в себя триггерную систему для обеспечения связи между проектором и экраном или же подключения к контроллеру автоматизации. В комплект входит два вида систем дистанционного управления — RF и IR. Большие экраны для конференц-залов Lumien Master Large Control Экраны Master Large Control выпускаются в больших диагоналях (ширина до 7 метров), что позволяет применять их на крупномасштабных мероприятиях: в киноконцертных залах, лекториях и конференц-холлах. Корпус экрана имеет два варианта исполнения: из алюминия (придающего инсталляции очень элегантный вид) и из стали (в этом случае установленный экран выглядит более лаконично). Данная модель оснащается надежным трубчатым мотором и комплектуется системами управления RF и IR типа.

Серия Master не ограничивается стационарными решениями, в нее входят и универсальные мобильные арендные экраны, которые удобны в транспортировке и монтаже "на месте". Такие экраны представлены тремя моделями: Master Fold, Master Portable и Master View. Экраны на складной раме Lumien Master Fold Экраны Master Fold применяются в шоу-бизнесе, на обучающих семинарах и выставках. Экран транспортируется в прочном металлическом кейсе на четырех колесах и легко раскладывается. Установка производится на цельную и прочную стальную раму с двумя армированными ножками, без применения специальных инструментов. Гибкие прочные стыки такой конструкции создают надежное соединение и не теряют надежности при частых путешествиях. Модель Master Fold выпускается с полотнами Matte White, Rear Projection и Matte White + Rear Projection, что позволяет применять прямое или обратное проецирование, а также их комбинированный вариант. Портативные рулонные экраны Lumien Master Portable Master Portable - это недорогие портативные выдвижные экраны с напольной установкой, предназначенные для мобильных презентаций. Данные экраны идеально подходят для командировок, удобны в транспортировке и монтаже благодаря простой конфигурации, компактным размерам и малому весу. Экран транспортируется в пластиковом кофре, идущем в комплекте поставке, и легко разворачивается благодаря пневматическому механизму, работающему по принципу ножниц. Данная модель выпускается с полотном Matte White Fiberglass класса премиум, которое отличается высоким качеством при невысокой цене. Портативные рулонные экраны на штативе Lumien Master View Master View – удобные и функциональные рулонные экраны на штативе. Они имеют хорошо продуманную конструкцию, собранную из профиля квадратного сечения. Опоры штатива оснащены мягкими ножками для предотвращения скольжения и защиты от повреждений напольного покрытия. Штатив имеет удобную регулировку по высоте с фиксатором-кнопкой. Компактный восьмигранный корпус экрана при необходимости можно отсоединять от штатива. Особенностью крепления полотна является специальная коррекции трапецеидальных искажений, позволяющая наклонить рабочую поверхность экрана для выравнивания картинки. В модели Master View используется белое полотно Fiberglass Matt White с черным обрамлением и окрашенной в черный цвет тыльной стороной для предотвращения переотражения света позади экрана. Рулонный экран Lumien Master Picture с ручным управлением Замыкает данную линейку бюджетная модель Master Picture. Это универсальные рулонные экраны с ручным управлением, предназначенные для крепления на стену или потолок. Специальный пружинный механизм обеспечивает плавное и равномерное сворачивание полотна, а также позволяет фиксировать его на любой высоте в открытом положении. Несмотря на небольшую цену, экран обладает высокой надежностью, обеспечивает долгую и безотказную работу, позволяя при этом снизить затраты на техническое обслуживание. Как и более дорогие модели, этот экран выпускается с премиум полотном Matte White Fiberglass с черной каймой по периметру. Экраны серии Eco разработанные для учебных заведений Eco

Другие недорогие решения Lumien представлены отдельной линейкой Eco, разработанной специально для учебных заведений. Недорогой рулонный экран Lumien Eco Picture с ручным управлением Модель Eco Picture обладает высоким соотношением цена/качество и просто незаменима в учебном процессе. Экран выполнен в легком и прочном корпусе восьмигранного сечения с настенной или потолочной установкой, процесс инсталляции такого экрана прост и интуитивно понятен, не потребует особых навыков. Нижняя планка обеспечивает ровное натяжение полотна, которое может быть зафиксировано в любом положении благодаря специальному пружинному механизму. Данная модель выпускается с полотном Matte White с коэффициентом отражения 1.0 и углом обзора 160о, отдельно стоить заметить, что на всех размерах экранов полотна не имеют швов. Удобный переносной экран на штативе Lumien Eco View Eco View - это классические экраны на штативе с практичной, хорошо продуманной конструкцией. Штатив имеет регулировку по высоте и кнопочный механизм фиксации ножек штатива. Кроме того, штативная стойка оснащается регулятором выбора формата изображения и функцией наклона экранного полотна для коррекции трапецеидальных искажений. Белое полотно Matt White не имеет черного обрамления, эту функцию выполняют окрашенные в черный цвет корпус с рулонным механизмом и верхняя рамка. При этом c тыльной стороны полотно имеет черное покрытие. Благодаря удобной хорошо сбалансированной ручке, экран в сложенном виде может свободно переносить один человек. Экраны серии Cinema для домашнего кинотеатра Cinema

Любителям высококачественного кино компания Lumien предлагает модельный ряд экранов Cinema. Экраны Cinema охватывают модели среднего и высокого ценового сегмента и включают уникальные нестандартные разработки премиум класса. Экран на изогнутой раме Lumien Cinema Home Cinema Home - это натяжные экраны на раме, обладающие идеально ровной поверхностью полотна. Данная модель выпускается в трех версиях: со стандартной широкой рамой (88 мм), с тонкой рамкой шириной всего 1 см и особенно стильный безрамочный вариант. Легкая и прочная рама выполнена из алюминия и отделана черным бархатом, что придает инсталляции элегантный внешний вид. Изогнутая рама по умолчанию имеет изгиб 25о, но по заказу изгиб может быть любым. Монтаж экрана прост и осуществляется с помощью входящих в комплект кронштейнов, опционально возможна установка экрана на ножки. Данная модель выпускается с полотном Matte White. Моторизированный рулонный экран Lumien Cinema Control Экраны Cinema Control оснащены электроприводом с бесшумным мотором и органично вписываются в любой интерьер благодаря лаконичному дизайну. Экран выпускается с полотном премиум-класса Matte White Fiberglass с черной каймой по периметру. Моторизированный рулонный экран с боковым натяжением Lumien Cinema Tensioned Control Cinema Tensioned Control - это экраны, оснащенные электроприводом и специальной системой натяжения полотна по бокам. Данная система обеспечивает идеальную плоскость поверхности, что подойдет тем любителям кино, для которых качество изображения имеет решающее значение. Данная модель выпускается со стандартным полотном Matte White или с акустически прозрачными полотнами High Contrast Sound и Matte White Sound.

Модели Cinema Control и Cinema Tensioned Control имеют легкий и прочный алюминиевый корпус, который может быть выполнен в двух цветах: классическом белом и уникальном цвете титаниум, который меняет оттенок в зависимости от освещения. Помимо инфракрасного и радиочастотного управления моторизированные экраны можно опционально дополнить триггерной системой управления. Экраны Lumien позволят получить высокое качество изображения в любом помещении Все категории экранов Lumien разработаны с учетом тех условий, в которых они будут устанавливаться и эксплуатироваться. Это позволяет сформировать оптимальный набор функций и возможностей, которые не увеличат стоимость и обеспечат максимальную надежность и высокое качество. Такой подход делает любую модель - от бюджетной до премиальной - исключительно выгодным вложением средств.