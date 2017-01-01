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Электронный звукорежиссер HARMAN Connected PA

 

Технология Connected PA от HARMAN создана для того, чтобы максимально упростить процедуру согласования аппаратуры на концерте. Ни для кого не секрет, что процедура подключения и настройки сценического оборудования занимает много времени, и подчас само выступление длится меньше.

 

Проблема заключается в том, что в каждом новом зале звукорежиссеру нужно коммутировать и настраивать систему. В случае, когда обработкой и микшированием звука занимаются несколько разных устройств, задача усложняется, а время настройки увеличивается. Бывает и так, что временные рамки весьма ограничены, и на качественную настройку звука просто не хватает времени. Именно эти проблемы компания HARMAN и предлагает решить.

 
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