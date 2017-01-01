Домашняя техника Голосовое управление освещением Lutron, Alexa Данный видеообзор демонстрирует возможности голосового управления освещением с помощью системы Lutron и голосового ассистента Amazon Alexa. 8-дюймовый СЧ/НЧ динамик имеет алюминиевый конус Trueform, установленный на резиновом подвесе. Твитер - тоже алюминиевый, купольной формы.

TDG Audio NFC-82 оснащаются безрамочными металлическими грилями, благодаря которым акустику можно сделать практически незаметной в интерьере. Технология Never Rust защищает грили от коррозии, а мощные неодимовые магниты гарантируют их прочную и надежную фиксацию.

Для простоты инсталляции во всей встраиваемой акустике серии Silver используются поворотные крепления Dog Legs. Процесс подключения облегчают крупные и мощные подпружиненные клеммы. Официальный дистрибьютор Lutron в России - компания ММС