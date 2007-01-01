Домашняя техника HARMAN Connected PA — электронный звукорежиссер Развитие компьютерных технологий упростило жизнь людям в совершенно различных ситуациях. Такие сложные процедуры, как настройка многополосной акустики, теперь легко моделируются на компьютере, выключатель в доме понимает голосовые команды, а автомобили уже давно паркуются сами. Теперь пришла очередь музыкантов приобщиться к благам компьютерной эры. Технология Connected PA от HARMAN создана для того, чтобы максимально упростить процедуру согласования аппаратуры на концерте. Connected PA — технология, призванная упросить подготовку к концерту Основная идея технологии Connected PA состоит в том, чтобы максимально упростить и ускорить подготовительный процесс перед концертом. Ни для кого не секрет, что процедура подключения и настройки сценического оборудования занимает много времени, и подчас само выступление длится меньше. Проблема заключается в том, что в каждом новом зале звукорежиссеру нужно коммутировать и настраивать систему. В случае, когда обработкой и микшированием звука занимаются несколько разных устройств, задача усложняется, а время настройки увеличивается. Бывает и так, что временные рамки весьма ограничены, и на качественную настройку звука просто не хватает времени. Именно эти проблемы компания HARMAN и предлагает решить. Никогда ранее микшерский пульт не был столь удобным и компактным В основе технологии лежит фирменное приложение HARMAN Connected PA, выступающее основным и, по сути, единственным интерфейсом управления системой. Приложение мультиплатформенное, оно выпускается в версиях под Android, iOS, Mac и Windows. Таким образом, для настройки может использоваться любой гаджет - от смартфона и планшета до ноутбука или стационарного компьютера. Все устройства, входящие в экосистему Connected PA, определяются автоматически, и их настройки становятся доступны в общем интерфейсе программы сразу после подключения. Применение технологии Connected PA сокращает количество специального оборудования Каждый микрофон или инструмент, включенный в систему, может быть настроен индивидуально, как полностью вручную, так и путем выбора одного из готовых пресетов. Вместо того, чтобы каждый раз выставлять частотную характеристику, глубину ревербераций или длительность задержек, можно просто выбрать пресет, соответствующий инструменту или микрофону. Характер звучания меняется столь же быстро - путем смены пресета, без долгих настроек и поисков нужного сочетания многочисленных регулировок. Подобный подход охватывает большинство типовых сценариев, так что музыканты будут тратить минимум времени на подготовку и спустя пару минут после коммутации устройств смогут приступить к репетиции, выступлению или записи. Аппаратная часть микшера выглядит так, а приложение Connected PA — его интерфейс Аппаратная часть экосистемы Connected PA выстраивается вокруг 24-канального цифрового микшера Soundcraft Ui24R. В нем реализованы алгоритмы обработки сразу нескольких брендов, входящих в состав HARMAN. Двадцать входов имеют предусилители Studer. Два входа оснащены гитарным предусилителем-процессором от dbx с возможностью эмуляции характера звучания различных гитарных комбиков и усилителей. При необходимости увеличить количество подключаемых инструментов можно использовать внешние директ-боксы dbx DB1, они совместимы с технологией Connected PA и также будут доступны для настройки в общем меню управления. Для вокала предлагаются модернизированные микрофоны AKG. Модель AKG P5i имеет встроенный идентификационный чип, благодаря чему полностью поддерживает автоматические настройки Connected PA. Возможность микширования живого звука с уже готовыми фонограммами осуществляется посредством линейного аналогового входа и USB портов, позволяющих воспроизводить аудиопоток с компьютера или аудиофайлы с флешки. Микрофон — это тоже интеллектуальное устройство и часть цифровой экосистемы Все необходимые инструменты для обработки звука уже содержатся внутри Soundcraft Ui24R, поэтому дополнительных аппаратных средств практически не требуется. Технологии dbx используются для подавления паразитной обратной связи и для эффекта компрессии на всех входах и выходах. А для создания основного набора звуковых эффектов микшер имеет четыре процессора от Lexicon. Возможность мониторинга обеспечивают два выхода на наушники, с раздельной регулировкой громкости. Запись живого выступления можно можно осуществлять непосредственно на флешку или жесткий диск, либо на подключенный к USB-порту компьютер. Включить свет голосом, кнопкой или со смартфона? Решает пользователь Отдельного внимания заслуживает серия активной концертной акустики JBL PRX800W, также входящая в цифровую экосистему Connected PA. Новая 800-я серия объединила в себе лучшие разработки компании, созданные за прошедшие 10 лет: мощные низкочастотные динамики Differential Drive, компрессионные рупоры, отвечающие за верхние и средние частоты, проверенные многочисленными концертными турами корпуса DuraFlex, усилители класса D мощностью 1500 Вт. Вся серия концертной акустики JBL PRX800W поддерживает технологию Connected PA В серию PRX800W входят напольные двухполосные мониторы PRX812W и PRX815W, устанавливаемые на стойки двух и трехполосные мониторы PRX825W и PRX835W, а также два сабвуфера PRX815XLFW и PRX818XLFW. Все они имеют встроенный цифровой процессор и модуль WiFi. После подключения к микшеру акустика сразу отображается в приложении, и пользователь получает возможность установить громкость, настроить задержки и, главное, — произвести коррекцию компенсирующую акустические особенности помещения для максимально точного и сбалансированного звучания. Акустику и сабвуфуеры достаточно просто подключить к микшеру, а конфигурирование и настройка происходят в приложении Технология Connected PA только начала развиваться, но уже сейчас с её помощью можно быстро и качественно организовать выступление музыкального коллектива, потратив меньше времени, чем обычно, и получив при этом высокое качество звучания. Применение цифровых технологий делает качественную концертную звукорежиссуру доступной даже начинающим музыкантам, меняя сам подход к решению данной задачи. По значимости это можно сравнить лишь с приходом «цифры» в технологии звукозаписи, когда студийное качество стало доступно любому обладателю достаточно мощного компьютера и профессиональной звуковой карты.