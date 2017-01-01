Домашняя техника HARMAN Connected Retail — новый подход к продажам Компания HARMAN ассоциируется, в первую очередь, со звуком, начиная от домашнего и персонального аудио и заканчивая концертным оборудованием. Наиболее осведомленные вспомнят, что и AMX, обладающая развитыми технологиями управления в системной интеграции, также входит в группу компания HARMAN. Однако далеко не все представляют, насколько широко и разнообразно могут применяться эти технологии. Для их наглядной демонстрации мы рассмотрим новое направление в бизнесе компании — HARMAN Connected Retail. Всю мощь современных технологий компания HARMAN направила на совершенствование розничных магазинов Вкратце идея HARMAN Connected Retail состоит в том, чтобы использовать современные технологические возможности для привлечения внимания покупателей, но понять революционность предлагаемого подхода можно лишь разобравшись, как это работает. А еще раньше необходимо сформулировать саму суть: какую именно проблему решают эти технологии?

Ни для кого не секрет, что добрая половина всех товаров продается онлайн, и сам процесс продаж под воздействием этого видоизменяется. Покупатели уже привыкли получать много информации, не прилагая усилий, звук и изображение становятся более актуальными, чем текстовая информация. На фоне той легкости восприятия, которую дают интернет-магазины, розничные точки продаж уже не выглядят столь привлекательными. В то же время только оффлайн розница дает потенциальным покупателям возможность увидеть товар, подержать его в руках, увидеть в действии или примерить на себя, получить тактильные ощущения. HARMAN Connected Retail позволяет объединить сразу все впечатления, воздействуя на все органы чувств посетителя магазина. Насколько эффективно это работает, можно понять, рассмотрев техническую сторону вопроса. Светодиодные панели можно рассматривать как дополнительное средство визуализации Первый этап воздействия на покупателя сводится к привлечению его в торговую точку, поэтому к звуку и видео добавляется еще одна составляющая — свет. Подсветка витрины, создание светодиодных панно - это еще один дополнительный способ донесения информации. Напрямую световое оборудование не связано с изображением и звуком, однако может работать в тесном взаимодействии и с тем, и с другим. Степень же воздействия светового оборудования на посетителя на первом этапе не менее значима, чем та, что производят звук или изображение. В связи с этим привычная аббревиатура AV применительно к HARMAN Connected Retail приобрела вид AVL, к звуку и видео добавился свет.

В AVL-системе от HARMAN используются аудиопроцессоры BSS, позволяющие микшировать и обрабатывать звук с различных источников. Видео обрабатывают процессоры-скейлеры Martin, и когда основной видеопоток уже сформирован и готов к демонстрации, в систему включаются процессоры управления светом, подключенные к светодиодным модулям Martin. Они используют информацию, содержащуюся в видеоконтенте для управления световыми элементами, синхронизируя тем самым их работу с остальной AV-системой. Сигнал на светодиоды поступает от основного видеоканала Совместная работа светового, звукового и видео-оборудования способна привлечь внимание покупателя, заинтересовать его настолько, что он захочет получить больше информации о демонстрируемом продукте, и в этот момент начинают действовать совершенно иные методы взаимодействия. Широкий ассортимент тач-панелей AMX, выпускаемых в диапазоне размеров от четырех до двадцати дюймов, позволяет не просто красиво преподнести продукцию, но и сделать процесс интерактивным и эффективным, дать покупателю именно ту информацию, которая его интересует. Далее происходит еще более значимый для продавца эффект: интересный опыт, пережитый покупателем в магазине, приводит к тому, что он возвращается ещё и ещё, а это в конечном итоге увеличивает и количество продаж. Дисплеи и сенсорные панели — это еще один способ взаимодействия с покупателем Эффективность концепции Harman Connected Retail является вполне измеримой величиной, что также немаловажно для магазинов, принимающих решение о внедрении AVL-технологий. Комплексное использование тач-панелей, камер и систем управления позволяет собирать информацию о посетителях и анализировать полученные данные. Тем самым удается не только точно оценить проходимость торговой точки, но и её динамику во времени. Задача Harman Connected Retail — сделать посещение магазина более интересным, интерактивным и незабываемым Магазины нового формата, которые можно создать с помощью технологий Harman Connected Retail, способны увеличить интерес покупателей к рознице и увеличить продажи, полностью оправдав тем самым затраты на инсталляцию оборудования. В конечном итоге продавец получает не только более привлекательный вид торговой точки, но еще и возможность оперативно и практически без затрат изменять отображаемый контент. Кроме того, в его распоряжении оказывается эффективный и точный инструмент мониторинга поведения покупателей, ценнейшая информация об их реакции на представленный в магазине товар, их предпочтения. Все те возможности, которые ранее были доступны лишь в интернет-магазинах, в сочетании с естественными преимуществами оффлайн-розницы способны вывести обычные магазины и бутики на совершенно иной уровень работы.