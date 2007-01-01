Домашняя техника JAMO: скандинавский взгляд на инсталляционную акустику Датский бренд JAMO – один из старейших производителей акустических систем в Европе. История компании началась в 1966-ом году в местечке Глингор, когда Пребен Якобсен (Preben Jacobsen) решил организовать домашнее производство громкоговорителей. Многие великие бренды делали свои первые шаги в гараже, но Якобсен начал производство колонок в неординарном месте, воспользовавшись помещением старого курятника. Вскоре к бизнесу присоединился его шурин Джулиус Мортенсен (Julius Mortensen). Официально компания JAMO была зарегистрирована в 1968-ом, получив имя, составленное из первых букв фамилий своих создателей. Благодаря упорству руководителей и сотрудников компания планомерно развивалась, изготовив и продав к 78-му году более миллиона акустических систем. Затем дела пошли еще лучше. В период расцвета ‒ в 90-ые и годы миллениума ‒ JAMO вышла в европейские лидеры производства громкоговорителей, выпуская более миллиона колонок ежегодно. Завоевать симпатии потенциальных покупателей датчанам удалось за счет продуманной стратегии, предлагая качественные и практичные акустические системы по демократичным ценам. В те годы девизом компании стала фраза «Let's Go Personal!», которая вкупе с обширным модельным рядом подразумевала, что любой покупатель, независимо от его пристрастий, сможет найти среди продукции JAMO подходящий вариант. Кроме того, компании очень удачно удавалось предугадывать перспективные направления в бизнесе домашней акустики. Так датчане предвосхитили наступление эры домашних кинотеатров (ДК), первыми в мире освоив выпуск специализированных громкоговорителей Surround Sound. Они же быстро сориентировались и догадались, что клиент предпочтет взять акустику для ДК комплектом, «сыгранным» по звучанию и дизайну. Пребен Якобсен (Preben Jacobsen) - один из основателей JAMO, открывший производство собственных АС в 1966-ом году В новом веке после ухода на пенсию отцов-основателей бренд JAMO был вынужден реорганизовывать бизнес, перейдя под крыло американской корпорации Klipsch Group. Датская компания перестала доминировать на европейском рынке, но осталась в ряду крупных производителей акустических систем, сохранив свои сильные стороны. JAMO по-прежнему может похвастаться большим модельным рядом и привлекательным дизайном моделей, славящихся лаконичным образом с меткими акцентами ‒ в лучшем стиле скандинавского конструктивизма. К тому же компания внимательно отслеживает все популярные сегменты рынка: встройка, всепогодная и ландшафтная акустика, высококачественные саундбары, колонки для Dolby Atmos, компактные настольные и портативные аудиосистемы, усилители с DSP, и это не считая классических решений для домашней акустики. сегодня инсталляционное направление, в частности встраиваемая акустика, считается одним из самых востребованных среди клиентов Рассказ о всем богатстве аудиоустройств JAMO определенно не влезет в один материал. Поэтому для данного обзора мы выбрали тему инсталляционной акустики, а конкретно ‒ встройки. Сегодня инсталляционное направление считается одним из самых востребованных среди клиентов. В этом подходе аудиосистема рассматривается не как нечто привнесенное в попытке подобрать форму и цвет под интерьер помещения, но как естественная и визуально незаметная часть дизайнерского проекта дома, иногда с прилегающей территорией. Разумеется, подобная акустика, кроме идеальной интеграции в окружающее пространство, должна давать надлежащее качество звукового воспроизведения, сочетая удобство установки с надежностью и долговечностью. Технологии встройки JAMO Встройка JAMO впечатляет разнообразием размеров и конфигураций акустических систем. Модели комплектуются окрашиваемыми в любой нужный цвет грилями. Защитные решетки средних и старших линеек имеют магнитные крепления и безрамочный дизайн, разработанный для скрытного монтажа. Для лучшего согласования с электроникой, учета места установки и акустики помещения продвинутые модели встройки датчан оснащаются селектором импеданса 4/8 Ом и 3-позиционными переключателями чувствительности ВЧ и СЧ излучателей 0/-3/-6 дБ. Во многих моделях используется поворотный механизм для настройки направленности твитера, скос панелей и специальные акустические линзы, фокусирующие звук в требуемом направлении. В других моделях для тех же целей используется переключатель SoundAngle, позволяющий монтаж встройки на уровне головы слушателя или на высоте нескольких метров над ней. Таким образом, можно, например, очень просто настроить направленность звучания каналов горизонтального и высотного уровня в ДК Dolby Atmos и Auro-3D. Наряду со специфическими решениями, характерными для инсталляционной акустики, встройка JAMO использует фирменные технологии, с самой лучшей стороны зарекомендовавшие себя в традиционных домашних колонках. Во-первых, это фазовые вставки, замещающие стандартные пылезащитные чашки, закрывающие центры диффузоров басовиков и СЧ/НЧ-драйверов. Применение фазовых вставок выравнивает частотный отклик излучателей, уменьшает их вес, улучшает охлаждение звуковой катушки. Вторая технология ‒ HCC (Hard Conical Cone) ‒ сочетает коническую геометрию с подобранным жестким материалом диффузора, сдвигая резонансы мембраны далеко за пределы рабочего диапазона динамика. Технология упрощает согласование низкочастотных драйверов с твитерами, увеличивает детальность звука и радикально снижает его искажения при больших уровнях громкости. Еще одна технология называется DTT (Decoupled Tweeter Technology) ‒ это способ развязки модуля твитера и лицевой панели громкоговорителя, призванный отсечь от ВЧ-головки паразитные вибрации, источником которых является низкочастотный драйвер: твитер с его легкой мембраной очень к ним чувствителен. С помощью данной технологии инженерам JAMO удалось на 20 дБ снизить уровень внешних вибраций, добирающихся до «пищалки», повысив детальность и естественность звучания на высоких частотах. Семейство встраиваемых акустических систем JAMO Семейство инсталляционной акустики JAMO включает несколько десятков разнообразных моделей встройки, предназначенных для установки в стены или потолок. Все модели распределяются по четырем линейкам: Contractor, 200, 400 и 600, перечисленным в порядке возрастания класса и стоимости акустических систем. К встройке прилагаются полезные аксессуары: короба и монтажные трафареты. Кроме того, датчане выпускают 500-ваттный усилитель JDA-500 DSP в рэковом корпусе, оборудованный звуковым процессором с предустановленными настройками для быстрой и простой оптимизации воспроизведения акустики. Серия Contractor - бюджетная, функциональная встройка для дома и коммерческих проектов Contractor – самая доступная серия в CI-семействе JAMO. Линейка состоит из 7 функциональных моделей, подходящих для домашних проектов и коммерческих приложений. Модели предназначены для потолочного монтажа, имеют коаксиальную конфигурацию излучателей или оснащаются широкополосным динамиком. Благодаря полипропиленовым басовикам и твитерам из майлара встройка Contractor может работать в трудных для обычных акустических систем условиях повышенной влажности в ванных комнатах, кухнях, гаражах или подвальных помещениях. Среди моделей серии есть версии, предназначенные для протяженных коммерческих линий с напряжением 70/100 Вольт. Есть модели для воспроизведения стереозвука при помощи одной колонки, оснащенной двумя, развернутыми в разные стороны, твитерами и «общим» СЧ/НЧ-драйвером, оборудованным двойной звуковой катушкой. А модель IC 102 по внешнему оформлению и миниатюрным размерам прекрасно маскируются под распространенные потолочные светильники. в недорогой 200-ой серии, используются многие технологии старших линеек; на правом фото показан 3-полосный флагман серии IC 206 LCR FG Серия 200 пополнила семейство инсталляционной акустики JAMO в 2014-ом году. Линейка произошла от старшей серии 400, используя многие ее наработки, но собирается из менее дорогих комплектующих. Сегодня в серию входит одна акустическая система для встройки в стену и три потолочные модели, использующие, однако, и поворотные твитеры, и фирменные технологии HCC и DTT. Диффузоры СЧ/НЧ-динамиков изготавливаются из технологичного, но недорогого графита, прошедшего процедуры экструдирования и формовки. Мягкие купола твитеров и среднечастотного излучателя (в модели IC 206 LCR FG) производятся из полимера. Старшая модель линейки IC 206 LCR FG выделяется 3-полосной конфигурацией с басовиком калибра 165 мм, а также направляемыми ВЧ и СЧ излучателями. Конструкция и звуковая мощность моделей позволяет использовать их на любых главных каналах ДК. серия 400 - оптимальное качество с отличным звуком при умеренной цене; IW 425 LCR FG II (верхнее фото), IW 408 FG II с функцией SoundAngle (слева), IC 408 LCR FG II (справа) В состав 400-ой серии входят 7 моделей (3 ‒ для встройки в стену, 4 ‒ в потолок). Серию можно назвать оптимальным решением с умеренной ценой акустических систем и высоким качеством воспроизведения. Модели линейки оснащаются кевларовыми басовиками и титановыми излучателями СЧ/ВЧ-звена. К тому же в 400-ой серии используются практически все передовые технологии JAMO и методы настройки воспроизведения: направляющая звук акустическая линза, DTT, HCC и центральная фазовая вставка, возможность выбора импеданса и чувствительности твитера, функция SoundAngle (в моделях для встройки в стену). Флагманская потолочная модель линейки напоминает по конструкции старшую акустическую систему 200-ой серии, подходя для любых LCR-каналов многоканальной аудиосистемы. Однако JAMO IC 408 LCR FG II имеет басовик на размер крупнее (203 мм) и расширенные настройки звучания, среди которых есть и регулировка чувствительности среднечастотного излучателя, иначе встречающаяся только в моделях 600-ой серии. Из других колонок серии можно выделить встраиваемую в стену модель IW 425 LCR FG II ‒ это универсальный громкоговоритель для «центра» или фронтальных каналов, вооруженный парой басовиков калибра 140 мм. серия 600 - старшая встройка JAMO, использующая передовые технологии и оригинальные идеи; IW 626 LCR FG II (слева), IW 606 SUR FG II (справа) Топовая 600-ая линейка ‒ самая представительная по числу моделей ‒ адресована требовательным любителям музыки и кино. В серии использованы лучшие технологии JAMO и отборные комплектующие. Басовые динамики оснащаются плетеными из стекловолокна диффузорами, твитеры ‒ купольными мембранами из шелка. Не будем останавливаться на типовых акустических системах линейки, зато приведем примеры старших моделей серии, которые выделяются оригинальными конфигурациями излучателей и конструкторскими решениями. Например, группу акустических систем для встройки в стену возглавляют модели IW 626 LCR FG II и IW 606 SUR FG II. IW 626 LCR FG II ‒ универсалы для фронтальных и центральных каналов ДК с 3-полосной конфигурацией и парой 165-мм басовиков, по звуковой мощности и отдаче на низких частотах они не уступят солидной комнатной акустике. IW 606 SUR FG II ‒ уникальные, запатентованные JAMO модели тыловых каналов ДК, создающие диффузное звуковое поле. Акустические системы оснащены 165-мм басовиком и двумя парами излучателей СЧ/ВЧ-звена, которые сидят в своих нишах, направляющих звук в разные стороны. Кроме того, модели поддерживают две переключаемые программы направленности: дипольную и биполярную. Сабвуфер IW 610 SW

IC 610 SUR FG II Встраиваемый сабвуфер IW 610 SW имеет корпус закрытого типа и оборудован излучателем диаметром 254 мм, воспроизводящим бас от 24 Гц. При этом глубина сабвуферного кабинета составляет всего 102 мм, не требуя большой установочной ниши. IC 610 SUR FG II ‒ еще один специализированный тыловой громкоговоритель JAMO для ДК премиального класса, но в «потолочном» исполнении. Эта компактная с виду модель оснащена пятью излучателями: басовиком диаметром 254 мм, двумя твитерами и двумя СЧ-драйверами. Громкоговоритель тоже умеет менять программу направленности с дипольной на биполярную. Сверхплоские модели встройки IC 404 SLM (слева) и IC 604 SLM (справа) Особняком в семействе встройки JAMO стоят две модели сверхтонкого формата IC 404 SLM и IC 604 SLM. Обе имеют закрытый задний корпус и минимальную установочную глубину равную 37 мм. Обе оснащены басовиком диаметром 102 мм с плоским диффузором и 25-мм твитером, но динамики у моделей разные, выполненные в соответствии со спецификациями своей линейки. Чтобы компенсировать влияние малого объема кабинета на глубину баса, акустические системы имеют фазоинверторное оформление корпуса с портом на передней панели.



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