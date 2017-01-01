Домашняя техника JBL Control CRV: премиальное аудиорешение и необычный дизайн для коммерческих инсталляций Все уже привыкли к классическим встраиваемым акустическим системам, которые обычно используются, если нужно озвучить коммерческие объекты – кафе, фитнес-центры, салоны красоты и т.д. Основная задача в таких случаях – обеспечить фоновое воспроизведение и как можно лучше «растворить» колонки в интерьере, т.е. сделать их максимально незаметными. А вот у оригинальных АС JBL CRV возможности гораздо шире – они могут и обеспечить высокий уровень звучания, и интерьер дополнить – все это благодаря нестандартному корпусу и особым техническим решениям. Первое впечатление от CRV – какой-то инопланетный объект, прикрепившийся к стене Первое, что действительно удивляет при знакомстве с JBL Control CRV, - это форма корпуса. Это четверть круга, выполненная из пластика белого или черного цвета, с динамиками на внешней стороне и клеммами на внутренней. Преимуществ такого изогнутого корпуса два – во-первых, гораздо более широкий угол распространения звуковых волн (позволяет озвучить одной колонкой больше площади), а во-вторых – это широчайшие возможности конфигурации и установки. О последнем расскажем подробнее. Все возможные варианты установки данной АС Control CRV идеально вписывается в углы (располагается акустическая система при этом горизонтально), получая при этом еще и усиление от обеих стен, может монтироваться в любом другом месте стены вертикально (лучше в месте стыковки с потолком). При необходимости несколько колонок могут объединяться в так называемые кластеры. Например, это очень актуально на больших пространствах, когда при установке на стену можно использовать две CRV, образующие полукруг. А в открытом пространстве или же при отсутствии рядом стен можно соединить вместе 4 модели и получить звучание на все 360 градусов (крепление при этом должно осуществляться или на столб, или на потолок – элементы крепления доступны как опция). Есть возможность закреплять систему на внешний угол, ну и банально – ее можно просто класть на полку как в горизонтальной, так и вертикальной ориентации. Все эти варианты позволяют закрыть практически любые потребности кафе, ресторана, магазина или другого современного заведения, где нужно добиться отличного звучания и при этом колонки должны выглядеть оригинально и обеспечивать удобные варианты инсталляции. Высокий уровень звучания JBL Control CRV достигается благодаря высокотехнологичной конструкции. Под защитной сеткой на внешней стороне спрятаны два 100-мм СЧ/НЧ-динамика с технологией Polyplas (специальное полимерное покрытие, увеличивающее жесткость диффузора). У них большие 32-мм звуковые катушки, намотка сделана на специальные алюминиевые ребра для максимального отвода тепла, а магнитная система сделана из неодима, обеспечивающего хорошую мощность и минимальный размер, что в компактных системах очень важно. Между этими двумя динамиками установлен 19-дюймовый твитер с титановым покрытием. Он также оснащен неодимовыми магнитами и установлен в глубине специального волновода, позволяющего расширить диаграмму направленности.

JBL Control CRV может работать как классическая низкоомная акустика (сопротивление 4 Ом), так и как трансформаторная, рассчитанная на 70 или 100 В. На задней панели, кроме входных клемм, предусмотрен и переключатель режима работы Выходная мощность может составлять до 300 Вт в пике, чего предостаточно для практически любых коммерческих задач, если только не нужно озвучивать катки и стадионы. Кстати, об открытых пространствах – колонки имеют защиту от внешнего воздействия IP34 и хотя вешать их под открытым небом не стоит, под крышей они будут прекрасно себя чувствовать и на открытом воздухе.