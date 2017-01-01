Домашняя техника JBL Intonato 24 для точной калибровки любой системы мониторинга Людям, профессионально занимающимся звукозаписью, хорошо известно, насколько трудно бывает добиться от акустической системы достоверного звучания, которое необходимо для корректного сведения музыкальных треков. Поведение мониторов в студии зависит от множества факторов: основную лепту вносят параметры самой комнаты, также большое влияние оказывают характеристики акустических систем и способ их размещения относительно точки прослушивания и стен помещения. Аппаратура звукоусиления и обработки сигнала, коммутационное оборудование, а также сами звуковые источники могут существенно отличаться по звучанию, затрудняя субъективную оценку музыкального материала. Все эти факторы имеют большое значение даже при работе со стереофоническими записями, если же рассмотреть многоканальные и, в особенности, иммерсивные 3D аудиоформаты, то их влияние возрастает многократно. Именно для того, чтобы правильно откалибровать звучание аппаратуры в соответствии с особенностями помещения и конфигурации системы, компания HARMAN недавно выпустила модель JBL Intonato 24, предназначенную для автоматической калибровки параметров системы, и решения ряда других важных задач. JBL Intonato 24 – достаточно проста в установке и работе. Модель компактна (она занимает всего два рэковых юнита), но при этом обеспечивает точную калибровку до 24 акустических систем, работающих в различных конфигурациях (стерео, многоканальной, иммерсивной). JBL Intonato 24 позволяет сохранять в памяти и практически мгновенно вызывать комбинации предустановок для различных аналоговых, цифровых и сетевых источников. В комплект поставки входит высокоточный калибровочный микрофон. Настраивать и управлять системой можно с помощью фирменного приложения для планшетов Android и iOS, а также с помощью опционального настольного контроллера Intonato Desktop Controller. Передовая фирменная технология автоматической калибровки от JBL позволяет получить оптимальные звуковые характеристики в зоне прослушивания. Задействовав микрофон из комплекта поставки и планшет с фирменным приложением, или же опциональный настольный контроллер, вы можете с высокой точностью отрегулировать уровень громкости для каждой акустической системы. JBL Intonato 24 использует до 12 фильтров для каждого из каналов, что позволяет компенсировать, к примеру, низкочастотные аномалии, возникающие из-за особенностей геометрии комнаты. Восемь дополнительных частотных фильтров позволяют корректировать АЧХ, например, для компенсации высоких частот при установке фронтальных АС за экраном. Настраивать и управлять системой можно с помощью фирменного приложения для планшетов Android и iOS Очень важным преимуществом JBL Intonato 24 является возможность работы с большим количеством каналов и форматами 3D-аудио. Это значит, что с помощью данного устройства вы сможете точно откалибровать систему мониторинга в студиях, работающих с Dolby Atmos, Auro 3D или DTS:X. Устройство имеет «на борту» 24 аналоговых и 24 цифровых входа, а количество сетевых входов по факту достигает 256, поскольку здесь имеется полная совместимость с сетевым протоколом Dante.

Наиболее удобной является работа JBL Intonato 24 с акустическими мониторами JBL Master Reference 7-й серии (для этих акустических систем здесь имеются специальные предустановки), впрочем, устройство отлично подойдет и для работы с любыми другими акустическими системами - как активными, так и пассивными. Опциональный настольный контроллер JBL Intonato Desktop Controller обеспечивает управление в реальном времени всеми основными функциями, необходимыми во время сессий записи. С помощью этого контроллера можно мгновенно вызывать пользовательские сцены для мониторинга различных источников на основных или вспомогательных акустических системах. Контроллер подключается к JBL Intonato 24 с помощью одного кабеля Cat5, питание для устройства также подается по кабелю Ethernet. Intonato 24 позволяет построить законченное решение для аудиопродакшена (в том числе и 3D-аудио форматов) в студиях любого размера. В памяти устройства хранятся специальные пресеты для акустических систем JBL 7 Series Installed Monitors и M2 Master Reference. Кроме того, к устройству можно подключить усилители мощности Crown, используя фирменный цифровой протокол BLU Link. Встроенный маршрутизатор/микшер аудиосигнала позволяет производить даунмикс и мониторить сигналы с любых источников на любых акустических системах. JBL Intonato 24 обеспечивает интеграцию с 4 сабвуферами, а также позволяет регулировать задержку аудиосигнала для компенсации разрыва между аудио и видео.