Домашняя техника Кабели с интегрированным аудио буфером от Burson Audio Компания Burson Audio основана в 1996-ом году в городе Мельбурн. Философия у Burson Audio проста, перекликаясь с базовыми принципами High-End, ‒ обязательно дискретная схема и короткий сигнальный путь с минимальным количеством элементов. Бренд известен благодаря высококачественным транзисторным усилителям для наушников, предварительным усилителям, цифро-аналоговым преобразователям и «комбайнам», совмещающим перечисленные функции, хотя в модельном ряду австралийцев периодически появляются и другие компоненты, такие как усилители мощности семейства Timekeeper. Кроме того, компания выпускает серию фирменных операционных усилителей на дискретных транзисторах, пользующихся большим почетом у энтузиастов, любящих мастерить что-то своими руками или модифицировать существующие Hi-Fi компоненты. А пару лет назад Burson Audio заинтриговала общественность, придумав оригинальный проект межблочного кабеля с интегрированным активным аудио буфером, предназначенным для согласования компонентов по импедансу. Модель кабеля Burson Audio Cable+ Pro Проблема согласования импедансов последовательно соединенной аппаратуры или каскадов схемы давно известна инженерам электронщикам. Если согласование полного сопротивления частей электронной системы не произошло, возникают неприятности в виде незапланированных утечек тока, делителей напряжения и обратных отражений сигнала. Причем ситуация осложняется разными требованиями к отношению импедансов источника и приемника, в зависимости от того, что мы передаем. Например, если нас интересует максимальная передача мощности сигнала при минимальных отражениях, импедансы источника и нагрузки должны быть равными. Если интересует передача напряжения без потерь, импеданс нагрузки должен быть много больше импеданса источника, в случае передачи максимального тока наоборот, импеданс источника должен быть много больше полного сопротивления нагрузки. Грамотные инженеры, разрабатывающие схему конкретного устройства, хорошо знают, какое отношение импедансов соседних каскадов им требуется, создавая оптимальный путь для сигнала. Но в системах, состоящих из разных устройств, вопрос согласования импедансов встает снова. И одной из областей, где проблема соответствия импедансов встречается регулярно, к сожалению, является аудиотехника. Многие меломаны не подозревают, что зачастую разница в звучании только-только приобретенного источника или усилителя в AV-салоне и домашней аудиосистеме, бывает связана с плохим согласованием импедансов, а не с тем, что остальные компоненты домашней системы «не тянут», и их нужно менять, вкладывая в модернизацию немалые деньги. Плохое согласование способно ощутимо зажимать динамику воспроизведения, ухудшая атаку самых громких звуков, смазывая самые мелкие детали и сплющивая музыкальную сцену. В еще большей степени проблема согласования устройств касается аналогового соединения Hi-Fi усилителей с портативными проигрывателями, смартфонами, планшетами и компьютерными картами. В принципе, эти источники способны воспроизводить достаточно хороший звук, но имеют слишком слабый выходной каскад, мощности которого явно не хватает для того, чтобы Hi-Fi усилитель вошел в нормальный рабочий режим. Отсюда и откровенно плохой звук аудиосистем с аналоговыми источниками в виде компьютеров или портативных устройств. Упрощенная теория согласования импедансов в системе, передающей напряжение. Что же делать? Можно вообще не использовать компьютерную и портативную технику в Hi-Fi аудиосистеме, по старинке подбирая в нее только высококачественные компоненты по принципу «хай-фай» к «хай-фаю». Однако проблема согласования импедансов никуда не исчезает и при соединении аудиофильских компонентов. Возможно, она не стоит так остро, полностью убивая звук. Но нет ничего хорошего в том, что меломан вместо истинного потенциала аудиосистемы получает процентов 70 или 90, как повезет. Даже стандартный совет специалистов, приобретать технику одного производителя, срабатывает не всегда. Разве что брать компоненты в пределах одной серии и одного года выпуска, где производитель с высокой вероятностью позаботился о хорошей совместимости устройств. В общем же случае входной и выходной импеданс аудиотехники зависит не от производителя, а от типа конструкции, реагируя на многие вещи: блок питания может быть батарейным, линейным или импульсным; каскады ‒ ламповыми или транзисторными, схема может быть дискретной или построенной на базе интегральных микросхем, прочие детали конструкции также влияют на импеданс. Второй вариант построения аудиосистемы ‒ действовать «по науке», вспомнив о том, что подавляющее большинство аудиотехники работает «по напряжению», и выбирая компоненты с малым выходным импедансом и большим входным. Но и этот путь, к сожалению, имеет свои сложности, потому что далеко не все производители указывают значения входного и выходного импеданса собственной продукции. Более того представители Hi-Fi индустрии в лице производителей, дилеров и специализированных изданий тему согласования импедансов стараются лишний раз не затрагивать. Опасаясь, что потенциальные покупатели охладеют к своему хобби, узнав, как трудно найти идеально согласованные компоненты. Во всяком случае, еще ни один производитель не пожелал опубликовать списки устройств, которые хорошо сочетаются или, наоборот, «не дружат» с их продуктами. Тем не менее проблема согласования импедансов не является непреодолимой и даже имеет простое и надежное решение ‒ аудио буфер. Аудио буфер ‒ это согласующее устройство, которое включается в тракт между компонентами (обычно между источником и усилителем). Как правило, аудио буферы работают как дополнительные усилители сигнала, извлекая пользу от очень низкого выходного и очень высокого (относительно обычных аудиокомпонентов) входного импеданса. Нельзя сказать, что аудио буферы широко распространены, вероятно, таким образом, индустрия стимулирует меломанов приобретать компоненты одного бренда и одной серии. Но задавшись целью, найти аудио буфер будет не трудно. И тут после большого отступления мы возвращаемся к Burson Audio. Австралийцы имеют большой опыт в разработке согласующих устройств. Например, можно вспомнить буфер AB-160, который хоть и снят с производства, но продается до сих пор. AB-160, имея выходной импеданс 15 Ом, что на порядок ниже выходного сопротивления среднестатистического источника, и входной импеданс 500 кОм, что на порядок выше стандарта для усилителей, прекрасно справляется с задачами согласования компонентов. Кабель Cable+Pro с коннекторами AUX/2хRCA Но несколько лет назад Burson Audio решила посмотреть на проблему согласования аудиокомпонентов по импедансу и мощности сигнала под новым углом. Аудио буфер как отдельное устройство занимает лишнее место и заставляет владельца аудиосистемы потратиться на еще один межблочный кабель. Нельзя ли обойтись без дополнительных устройств, улучшив сам межблочный кабель? За последние десятилетия методы изготовления аудио кабелей шагнули далеко вперед, приспособив новые материалы и технологии вроде монокристаллических проводников, хитрых многожильных плетений и сложных многослойных изоляторов. Но сама концепция функционирования межблочных кабелей осталась неизменной с 40-ых годов прошлого века, не учитывая все многообразие современной аудиотехники, которая все больше и больше уходит в сферу низковольтовых портативных устройств. Так появилась идея объединения межблочного кабеля с аудио буфером, причем активный блок на «шнуре» нужно было сделать очень компактным, чтобы кабель остался кабелем, не превратившись в коробку со шнурами. Задумка показалась стоящей, но достаточно смелой. Иными словами, перспективы первого в мире активного межблочного кабеля сразу не были понятны, поэтому Burson Audio разместила этот проект на краудфандинговой площадке Indiegogo и стала ждать отзывов от потенциальных покупателей. К счастью, идея сообществу меломанов понравилась, и средства на проект нашлись быстро, превысив предполагаемую смету в разы. Три варианта реализации кабелей Burson с аудио буфером Для начала Burson Audio выпустила активный межблочный кабель Cable+, который представляет собой стереопару проводников с общим электронным блоком, заключенным в небольшой серебристый корпус из алюминия. Половинки корпуса вытачиваются на станке с программным управлением, внешние поверхности брашируются, придавая устройству дорогой внешний вид. Как нетрудно догадаться, кабель получился направленным, то есть его нельзя подключать задом наперед. Не считая длины разъемов, длина кабеля от источника до буферного блока составляет 1 м, от электронного блока до усилителя ‒ еще 20 см. Интегрированный буфер Cable+ питается от 5-вольтового напряжения, поступающего по шине USB или через адаптер. Схема построена вокруг фирменного операционного усилителя Burson Audio V5i (симбиоз микросхем и дискретных элементов). Буфер дает коэффициент усиления 6 дБ, достаточный для того чтобы поднять мощность сигнала от низковольтовых источников звука до линейного уровня, приемлемого для Hi-Fi усилителей или активных громкоговорителей. Доступны три реализации кабеля Cable+ с разными коннекторами: модель R2R ‒ RCA с обеих сторон, модель A2A ‒ AUX (3.5 мм) с двух сторон, модель A2R ‒ AUX (3.5 мм)/RCA. Разные модели лучше подойдут для портативных или настольных аудиосистем, а RCA-кабель очевидно предполагает использование в Hi-Fi аудиосистеме.

Блок активного буфера Cable+Pro В 2017-ом Burson Audio решила улучшить Cable+, разработав его премиальную версию Cable+Pro. Суть, размеры и варианты исполнения ‒ те же, но используются более качественные комплектующие. Во-первых, в версии Pro применяется кабель и коннекторы японской кампании Canare, хорошо известной на профессиональном рынке. Во-вторых, в схеме буфера используется полностью дискретная сборка операционного усилителя Burson Audio V5 с подобранными транзисторами и резисторами TDK, чьи номиналы подбираются с точностью до 0.5%. Активный кабель Cable+Pro имеет входной импеданс ‒ 250 кОм, выходной импеданс ‒ 3 Ом, частотный диапазон 0-55 кГц (±1 дБ), коэффициент усиления ‒ 6 дБ при отношении сигнал/шум >118 дБ и THD <0.005%. Учитывая характеристики и качество изготовления Cable+Pro, этот кабель имеет большие перспективы и будет интересен владельцам высококачественных аудиосистем. Эксклюзивный дистрибьютор Burson Audio в России – компания «Нота+»