Домашняя техника Качество как стандарт. Обзор линейки встраиваемой акустики KEF E-Series Встраиваемая акустика, как никакая другая, нуждается в широкой диаграмме направленности, ведь её зачастую невозможно подвинуть и развернуть так, чтобы получить идеальную фокусировку в точке прослушивания. Эту проблему уже давно решили инженеры KEF, поэтому их встройка всегда представляется наиболее интересным вариантом. Встраиваемая акустика KEF интересна не только аудиофильским происхождением, но и конструкцией Работа с диаграммой направленности ведётся компанией KEF не один десяток лет и главным её результатом является оригинальная технология Uni-Q. Для простоты понимания излучатели Uni-Q часто называют коаксиальными, но это описывает лишь часть конструкции. Совпадение акустической оси твитера и СЧ/НЧ-излучателей позволяет приблизиться к эффекту точечного источника звука, но все же не воспроизводит его в полной мере. Главный секрет излучателей Uni-Q состоит в совпадении акустических центров обоих динамиков, когда твитер погружен вглубь СЧ/НЧ-излучателя и является его продолжением с точки зрения геометрии. Это позволяет устранить фазовый сдвиг, который возникает при размещении твитера коаксиально, но со смещением вперёд относительно акустического центра СЧ/НЧ динамика. В модуле Uni-Q разработанном KEF твитер и СЧ/НЧ динамик имеют один акустический центр Создание точечного источника звука позволило добиться практически равномерной сферической дисперсии, что в свою очередь обеспечило наиболее точное и естественное воспроизведение звуковой сцены, где бы ни находился слушатель. В стерео-режиме это избавляет от необходимости точно направлять акустику в точку прослушивания, а в домашнем кинотеатре создает обширную зону комфорта. Это прекрасно подходит и для фонового озвучивания, поэтому совершенно не удивительно, что KEF имеет весьма обширный ассортимент инсталляционной акустики. Ассортимент встраиваемой акустики KEF весьма разнообразен На данный момент «встройка» KEF представлена большим количеством моделей, начиная от микроколонок, встраиваемых вместо точечных светильников, и заканчивая кинотеатральной THX-сертифицированной акустикой. Подавляющее большинство моделей, за исключением самых компактных и бюджетных, имеет в основе фирменный модуль Uni-Q различных модификаций. Отличным примером развития и доведения технологии Uni-Q до совершенства является потолочная акустика серии Е. Акустика KEF CI серии E высокотехнологична, в соответствии с традициями компании Широкая направленность — то самое явление, которое делает акустику, встраиваемую в потолок, по-настоящему эффективной, поэтому в моделях серии Е этому вопросу уделено особое внимание. Фасад акустики, большую часть которого занимает излучатель Uni-Q, имеет специальную форму со скругленным краем. Рассчитанный на компьютере профиль скругления создает эффект бесшовной интеграции излучателя в плоскость потолка без преломления звуковой волны на границе диффузора. KEF CI серии E встраивается в потолок бесшовно и с точки зрения звука, и с точки зрения дизайна Эстетическая составляющая от этого не пострадала совершенно. Более того, грили серии Е имеют магнитные крепления и выполнены по технологии UTB (Ультра-тонкая кромка). Металлическая решетка имеет узкое практически незаметное обрамление. Сама она окрашена в белый цвет, но её можно перекрасить в любой другой, соответствующий цветовой гамме интерьера, так, чтобы акустика была незаметна и не бросалась в глаза.

При разработке были учтены и сугубо практические моменты. Так, например, вся архитектурная акустика KEF включая модели серии Е является влагостойкой и соответствуют требованиям, применяемым к оборудованию, устанавливаемому на морских судах. Грили покрываются специальным составом, защищающим от коррозии, а пластик корпуса устойчив к ультрафолетовому излучению. Такую акустику можно смело ставить в ванной комнате или на яхте, не говоря уже о кухнях или бассейнах. Окрашиваемые грили с узкой рамкой незаметно впишут акустику в интерьер В серию Е входит три модели с излучателями Uni-Q различных размеров. CI200ER имеет динамик с СЧ/НЧ излучателем диаметром 200 мм, CI160ER — 160 мм, а CI130ER — 130 мм. ВЧ излучатель во всех трех случаях одинаков и имеет размер 16 мм. Одинаковы и материалы: пластиковый полимер для СЧ/НЧ и алюминий для ВЧ. В соответствии с размером динамиков есть небольшие отличия в глубине воспроизводимого баса: 52 Гц для CI130ER и CI160ER, и 45Гц для CI2000ER. Отличается и максимальная подводимая мощность: 80, 100 и 125 Вт от младшей к старшей модели. Конструкция встраиваемой акустики KEF продумана до мелочей Благодаря высокой мощности, широкому диапазону воспроизводимых частот и равномерному рассеиванию звука для озвучивания помещения не потребуется большого количества акустических систем. Там, где для равномерного озвучивания потребовалось бы установить четыре или шесть обычных потолочных колонок, подчас можно обойтись двумя колонками серии Е и при этом заполнить звуком каждый уголок помещения. И тут немаловажно помнить, что речь идет об исключительно точном, чистом и качественном звуке, который всегда был визитной карточкой KEF.



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