Домашняя техника KEF LS 50 Wireless – концепция современного Hi-Fi Внешний вид и состав Hi-Fi систем за последние 10 лет претерпели радикальные изменения. Казалось бы, еще совсем недавно стандартная система состояла из напольных акустических систем, а также проигрывателя винила, фонокорректора, цифрового источника, усилителя, предусилителя и других устройств, установленных в специальную стойку. У современных аудиофилов такие громоздкие комбинации могут вызвать только недоумение – в большинстве случаев они выбирают компактные системы, обеспечивающие качественное воспроизведение цифрового контента высокого разрешения с компьютера, сервера или же напрямую из сети. Именно такое решение и предложила компания KEF, представив на днях цифровые активные беспроводные акустические системы LS 50 Wireless.

KEF LS 50 Wireless выпущены к 55-летию компании. Несмотря на название, эти акустические системы достаточно сильно отличаются от своих «прародителей» - мониторов KEF LS 50. Внешние отличия двух версий акустики – минимальны: беспроводная версия акустики имеет чуть более глубокий кабинет, в котором производитель дополнительно разместил усилители, беспроводной модуль, DSP и другие электронные схемы. Если же говорить о функционале, то различия – более радикальные. KEF LS 50 Wireless – это не просто беспроводная версия заслуженных АС LS 50, это абсолютно новая модель, в которой за основу были взяты дизайн и акустические решения пассивной версии, направленные на снижение вибраций и резонансов и достижение максимально нейтрального характера воспроизведения.

Видеопрезентация KEF LS 50 Wireless Корпус АС разрабатывался с применением метода конечных элементов, он имеет систему внутренних стяжек, изогнутую фронтальную панель, а также оснащен фирменным эллиптическим портом фазоинвертора. По данным KEF, максимальная величина звукового давления акустических систем составляет 106 дБ. Конструкция и коммутационные возможности

Фирменный излучатель Uni-Q объединяет дюймовый вентилируемый твитер и среднечастотник с 5,25-дюймовой диафрагмой, которые собраны на едином шасси. Частотный диапазон акустики в «коридоре ±3дБ зависит от того, какая из трех звуковых предустановок выбрана пользователем: Глубокий Бас (45 Гц – 28 кГц), Стандарт (50 Гц – 28 кГц), Менее Глубокий Бас (61 Гц – 28 кГц). Отбор электронных компонентов KEF LS 50 Wireless велся таким образом, чтобы обеспечить бескомпромиссное качество воспроизведения музыки высокого разрешения как при проводном, так и при беспроводном подключении акустики. Сетевое подключение в KEF LS 50 Wireless реализовано как по Wi-Fi (a/b/g/n, 2,4/5 ГГц), так и при помощи 10/100 Ethernet соединения. Беспроводное подключение акустики также может быть установлено по протоколу Bluetooth с кодеком aptX, причем к колонкам можно подключить до 8 Bluetooth устройств.

Варианты подключения KEF LS 50 Wireless

Что касается других коммутационных возможностей, то KEF LS 50 Wireless имеют USB B, цифровой оптический и аналоговый RCA входы. Для тех, кто хочет укрепить звучание системы мощным басовым фундаментом, предусмотрен несимметричный выход на сабвуфер. Для преобразования цифрового сигнала KEF LS 50 Wireless используют по 2 качесвенных ЦАПа на канал (таким образом, их общее количество равно четырем). ЦАПы могут декодировать музыкальные файлы с разрешением до 192/24 (разрешение файлов на оптическом входе ограничено величиной 96/24).



Усиление, управление и звуковая обработка

Кроссовер каждого из каналов KEF LS 50 Wireless управляется цифровым процессором DSP. Каждая из акустических систем стереопары оснащается двумя встроенными усилителями (конфигурация «двойное моно»). Усилитель для СЧ/НЧ динамика имеет мощность 200 Вт, а для твитера – 30 Вт. Таким образом, суммарная мощность усилителей в каждой колонке составляет 230 Вт.

Как уже говорилось, внедрение в конструкцию АС дополнительных электронных схем повлекло за собой небольшое увеличение их глубины. Однако колонки KEF LS 50 Wireless в любом случае остались достаточно компактными, они прекрасно подходят для настольного размещения. Управлять системой KEF можно при помощи фирменного приложения LS 50 Wireless app, которое доступно как для Android, так и для iOS-устройств. С помощью приложения можно производить сетевые настройки, управлять воспроизведением и менять звуковые параметры системы. Настройка эквалайзера, которая также производится с помощью приложения, позволяет получить характер звучания, соответствующий персональным предпочтениям пользователя. На сегодняшний день доступны три варианта расцветки АС KEF LS 50 Wireless: Титановый Серый корпус с красным динамиком; Черный Лак с синим динамиком; Белый Лак с бронзовым динамиком.

В Англии и США акустические системы KEF LS 50 Wireless появятся в продаже в начале декабря по цене около $2200. Российский дистрибьютор KEF пообещал приложить все усилия, чтобы цена в России оказалась примерно такой же.



Эксклюзивный дистрибьютор KEF в России – компания ММС