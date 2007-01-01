Домашняя техника KEF снова обновила легендарную серию «Q» Серия «Q» впервые увидела свет в 1991-ом году, получив имя в честь фирменной технологии коинцидентных (с совпадающими акустическими центрами) драйверов Uni-Q. В этом году KEF представила уже 8-е поколение знаменитой линейки, долгие годы являющейся базовой в модельном ряду британцев. Когда речь заходит о безусловно качественной, но доступной по цене полноразмерной акустике, которую взыскательный меломан может поставить в высококлассную стереосистему или домашний кинотеатр, о Q-серии от KEF всегда вспоминают одной из первых. Обычно в KEF не стремятся к резким изменениям в конструкции громкоговорителей, предпочитая неторопливый, но планомерный прогресс. Вот и акустические системы Q-серии образца 2017-го внешне отличаются от колонок предыдущего поколения не так уж сильно. Просматривая техдокументацию, становится ясно, что революционных изменений в новых колонках действительно нет. Зато хватает небольших доработок, коснувшихся корпусов, кроссоверов и динамиков, которые в сумме приближают качество воспроизведения АС новой Q-серии к звучанию старших линеек «R» и Reference. Конструктив остался примерно тем же, однако доработки коснулись практически всех узлов громкоговорителей Выходу обновленной серии предшествовали месяцы моделирования на компьютере и натурных тестов с прототипами. Перечислим сделанные модификации. Твитер модуля Uni-Q получил усовершенствованную демпфирующую камеру, следствием чего стало улучшение детальности и динамики звука на верхних частотах. В напольных моделях драйвер Uni-Q «упакован» в закрытый отсек корпуса, изолирующий его от влияния низкочастотных динамиков, таким образом, середина звукового спектра стала еще детальнее и чище, одновременно уменьшились интермодуляционные искажения. Много усилий разработчики вложили в улучшение нижних частот, причем главной целью было не столько увеличение количества и глубины баса, сколько рост натуральности звучания. Для этого была модифицирована структура алюминиевых диффузоров и центрирующая шайба в басовиках. У пассивных радиаторов, применяемых в напольных моделях, была оптимизирована вся система подвески, включающая новый внутренний подвес, выполненный из резины, и укрупненный внешний подвес. В результате увеличился ход мембран, и снизилась частота настройки пассивных излучателей. Дополнительно в низкочастотной части разделительных фильтров используются новые катушки индуктивности с низким уровнем искажений. Все вместе эти доработки улучшили контроль, разборчивость и динамику басов. Самые заметные изменения конструкции претерпели полочники серии, получив новую компоновку: драйвер Uni-Q переместился точно в центр лицевой панели, а новый фазоинверторный порт перенесся с фасада на заднюю панель. Перестройку корпусов полочников затеяли для уменьшения окраски звука из-за корпусных искажений. Смоделированный в численных экспериментах, порт с раструбами на обоих концах убирает вредный отклик на средних частотах и уменьшает турбулентные шумы, которые могут приводить к слышимым искажениям звука на большой громкости. Колонки выпускаются в новой черно-белой гамме с динамиками под цвет корпусов и грилями (опция) на магнитах Из визуальных отличий отметим, что в прошлом поколении применялась виниловая отделка под различные сорта натурального шпона в сочетании с неизменно черным фасадом, серебристыми излучателями и характерной горизонтальной полоской того же цвета. Новые модели смотрятся дороже, получив лаконичный, но элегантный облик с однотонной матовой отделкой черным или белым цветом. Соблюдая гармонию, излучатели окрашиваются под цвет корпуса. Два классических цвета подойдут практически под любой интерьер помещения. Колонки имеют выигрышные с дизайнерской точки зрения гладкие фасады без гнезд для установки защитных решеток. Новые АС замечательно смотрятся без грилей, хотя те и предусмотрены как опция, прикрепляясь с помощью магнитов. Еще одно отличие обновленных колонок ‒ отказ разработчиков от двухпроводного подключения, поэтому клеммный щиток обзавелся только одной парой акустических разъемов. Обновленная Q-серия выпущена в несколько урезанном составе, утратив несколько позиций, отведенных специализированным громкоговорителям. Сегодня в новой Q-серии есть один «центр» вместо двух, отсутствуют дипольный тыловой громкоговоритель и «родной» сабвуфер. Размер АС практически не изменился, они сохранили ширину фасадов предшественниц (разную у разных моделей), но стали чуть крупнее по высоте и глубине кабинетов. Впрочем, счет идет на миллиметры, поэтому вряд ли имеет особое значение. Возвращаясь к составу, отметим, что в будущем KEF собирается дополнить Q-серию: уже известно, что к концу года компания планирует выпуск модели Q50 ‒ акустической системы для озвучивания верхних каналов Dolby Atmos, работающей на отражении звука от потолка. Как это выглядит и работает, можно посмотреть на примере аналогичных по назначению колонок из старшей линейки KEF R50. Трио старших АС представлено моделями Q950, Q750 и Q550. Напольные «башни», стоящие на разлапистых опорах, имеют одинаковое акустическое оформление корпусов с двумя передними пассивными излучателями. Самые крупные колонки, флагманы Q950 укомплектованы увеличенным модулем Uni-Q с 38-мм твитером и среднечастотником диаметром 200 мм. Модулю Uni-Q придано подкрепление из басовика и пассивных излучателей того же 200-мм калибра. Младшие напольники имеют аналогичную конструкцию с той лишь разницей, что оснащены они Uni-Q со стандартным 25-мм твитером и уменьшенными излучателями СЧ/НЧ-звена: 165 мм ‒ для Q750, 130 мм ‒ для Q550. Другие характеристики громкоговорителей: АС Q950 имеют чувствительность 91 дБ, частотный диапазон 44-28k Гц (±3 дБ) и рекомендованы для работы с усилителями мощностью 15-200 Вт/канал. Соответственно, характеристики АС Q750 ‒ 88 дБ, 48-28k Гц (±3 дБ) и 15-150 Вт/канал, а Q550 ‒ 87 дБ, 58-28k Гц (±3 дБ) и 15-130 Вт/канал. Полочные колонки серии представлены моделями Q350, Q150 и центральным громкоговорителем для ДК Q650c. «Центр», который часто будет устанавливаться вплотную к задней стенке или в закрытую стойку, имеет акустическое оформление корпуса с пассивным излучателем, выведенным на фасад громкоговорителя. Конфигурация излучателей Q650c выстроена по 2.5-полосной схеме с басовиком и Uni-Q драйвером диаметра 165 мм. Полочники Q350 и Q150 имеют корпус типа фазоинвертор с портом на задней панели. Двухполосная конфигурация излучателей колонок реализована с помощью одного модуля Uni-Q диаметром 165 мм (Q350) и 130 мм (Q150). Другие параметры моделей: «центр» Q650c имеет чувствительность 87 дБ, частотный диапазон 64-28k Гц (±3 дБ) и требования к мощности усилителя 15-150 Вт/канал. Соответственно, параметры Q350 ‒ 87 дБ, 63-28k Гц (±3 дБ) и 15-120 Вт/канал, а Q150 ‒ 86 дБ, 51-28k Гц (±3 дБ) и 10-100 Вт/канал.



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